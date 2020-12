Paano nakayanan ni Bernadette Sembrano ang pagkawala ng anak

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Magkahalong luha at inspirasyon ang hatid ni Bernadette Sembrano sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay."

Nitong Lunes, muling inalala ni Berndette ang pagkawala ng kanyang anak nang siya ay makunan noong nakaraang taon at ang pangako sa yumaong ama na ipagpapatuloy niya ang pag-awit.

"Umoo ako sa pag-awit sa choir nung nawala si Molly, nung nakunan ako. I started saying yes to a lot of things. Nung si Papa naman sabi ko sa kanya, 'Pa, hayaan mo everytime I sing, I will remember you.' So, nagpatuloy ako sa pag-awit. Then ang dami ring naging mabuting tao sa akin dito sa journey ko sa music na ino-offer ko sa kanila," ani Sembrano.

"Tapos alam niyo nung nawala po si Molly, nung nakunan ako, nung nawala si Papa, hinayaan kong pumasok ang liwanag at ligaya. Minsan kasi kapag nasasaktan ka, lahat damay na. Pero may mga maliliit na liwanag na sumisingit sa buhay po natin na hayaan mo rin naman na pumasok kasi 'yun yung grasya ni God sa panahong ito para paligayahin tayo, para humaba-haba ang pisi natin kahit na parang mahirap," ani Sembrano.

Dahil sa mga narinig, hindi napigil ng mga host ng "Magandang Buhay" na sina Karla Estrada, Melai Cantiveros at lalo na si Jolina Magdangal ang maiyak.

Ayon kay Jolina, hindi niya batid kung paano nagawang makayanan ni Sembrano na harapin ang pagkawala ng kanyang anak na si Molly.

Paliwanag ni Bernadette: "Natutunan ko rin po sa mga kababayan natin na kapag sunod-sunod na ang bagyo sa buhay minsan wala ka ng time mag-moment. So hindi na rin ako nakapag-moment talaga. Dahil after si Molly, may alaga rin akong aso si Uni bigla rin siya naaksidente, magkakasunod. Pero nung nakita ko 'yon, I think grasya ito kasi ayaw ni God na mag-sulk ako roon sa isang pinagdaanan. Dahil sa dasal din, naniniwala rin ako, naniniwala talaga ako na buhay siya sa akin, even si Papa, sobra talagang naniniwala ako na he's with me. So alam kong hindi ko lang sila nakikita pero damang-dama ko sila."

"So kapag mayroon pong nawawala ang pinakaparaan para mabuhay sila sa atin if we continue to remember and honor them sa pamamagitan po ng buhay natin. So 'yun po ang aking natutunan," ani Sembrano.

Ayon kay Sembrano, ang kanyang mister ang itinuturing niyang liwanag at ligaya.

"Wala siyang hiningi nung dating hindi kami magkaanak kasi ako ang may problema. Sabi ko sa kanya 'sorry asawa defective ako' sabi kong ganun. Sab niya 'tigilan mo 'yan, gusto mo ba yan din ang sasabihin ko, kapag ako yung may... so anyway grabe lang si asawa sobrang simple niya," ani Sembrano.

"Sabi niya importante magkasama tayo. Ang simple lang nung hiling niya. Huwag sayangin ang bawat na araw na magkasama. 'Yung pahalagahan mo lang 'yung pagsasama niyo. 'Yung magpapasalamat ka, 'yung magso-sorry ka kapag mayroon kang kasalanan at 'yung mag-a-I love you ka. ...," ani Sembrano.

Matapos ang mensahe ng pagmamahal at pasasalamat sa kanyang mister, nagbigay din si Sembrano ng mensahe sa sambayanan na muling kumurot sa puso ng mga host at mga manonood.

"Mga Kapamilya, lahat tayo may bubog. Wala akong kilalang isang tao na walang bubog. Lahat tayo may kanya-kanyang hugot. Kung mayroon mang isang biyaya na ibinigay siguro itong COVID-19 na ito sa atin, alam natin ang pakiramdam na may bubog. Pero, alam natin ang bubog ng bawat isa, tayo rin ang magsasandalan sa isa't isa. Kaya kailangan nandiyan po tayo para sa isa't isa dahil hindi po natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. I think that's a gift to know how others are feeling na hindi lang po sarili natin ang iniisip natin. So if it's anything at least it thought us compassion at 'yun ang diwa ng Pasko 'yung maalala natin ang kapwa, hindi lang po ang sarili natin," ani Sembrano.



Bumisita sa "Magandang Buhay" si Sembrano para anyayahan ang mga manonood na pakinggan ang kanyang bagong awitin na "Yakapin Ang Pasko" na aniya'y regalo niya sa mga Filipino.

"Totoong-totoo 'yung hope. Hope is a true story. Hope is real at yun ang mensahe po natin sa awit.

Related video:

Watch more in iWantTFC