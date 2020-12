ABS-CBN Christmas Special 2020 umani ng papuri

MAYNILA – Sa kabila ng mga hamon ngayong 2020, ipinakita ng ABS-CBN ang "liwanag at ligaya" sa buong puwersa nitong pagsasama-sama para sa taunang Christmas special.

Handog ito ng Kapamilya network hindi lang para sa mga loyal viewers, kung hindi pati sa mga Pinoy na nasalanta ng bagyo.

Kaya noong Linggo, all-out ang Kapamilya stars sa pagbubukas ng "Ikaw ang Liwanag at Ligaya: The ABS-CBN Christmas Special 2020."

Panoorin sa ulat na ito ang ilang pasabog na eksena sa programa.

Nagpasalamat ang pamunuan ng ABS-CBN sa patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga programa, pelikula, at content ng ABS-CBN sa kahit saang platform.

Top trending topic ang Christmas special noong Linggo ng gabi.

Hats off din ang lahat ng artista, management at buong staff and crew sa anila'y pulido at mahusay na on-air direction ni John Prats na siyang nagdirek ng main show na tumagal nang mahigit 4 na oras.