ABS-CBN bosses give heartwarming Christmas messages

MANILA – ABS-CBN executives Carlo Katigbak, Mark Lopez and Cory Vidanes gave heartwarming messages for avid Kapamilya viewers during the ABS-CBN Christmas Special which aired on Sunday.

In a pre-recorded video, Vidanes, the chief operating officer for broadcast, began by sharing the importance of Christmas.

“Ang Pasko ay laging may dalang saya dahil ito ang pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoon na pinagmumulan ng liwanag sa ating buhay. Ang pagmamahal ni Hesus ay pinaparamdam niya sa atin sa pamamagitan ng ating pamilya. Sa piling ng ating mga mahal sa buhay, parati tayong may pag-asa ano man ang pinapangarap. May proteksyon sa mga pangamba, may suporta sa mga pinagsisikapan at may paghilom kapag tayo ay nasugatan. At higit sa lahat, ang pag-ibig ng ating pamilya at tulad ng pag-ibig ng Diyos na walang sukat at walang hangganan,” she said.

Vidanes then thanked all the supporters of the network for treating ABS-CBN as part of their family.

“Ang mga programa namin ay lagi niyong pinatutuloy sa inyong mga tahanan. Ang kaligayahan namin sa araw-araw ay ang inyong patuloy na pagtanggap at pagmamahal sa amin,” she said.

Though the network has been through several crises in the recent months, Vidanes said: “Hiling namin ngayong Pasko ay patuloy naming maipadama sa inyo ang pagmamahal mula sa aming lahat sa ABS-CBN management, mula sa lahat sa Kapamilya stars at news personalities, at mula sa lahat ng mga empleyado namin noon at ngayon. Forever namin kayong Kapamilya.”

Meanwhile, Katigbak said he appreciates the outpouring love and support the network continues to receive after a very tough year.

“Para po sa amin dito sa ABS-CBN, ang pinakamagandang regalo ngayong taon ay ang pagbuhos ng inyong suporta at pagmamahal. Nadama po namin iyan sa lahat ng nakaraang buwan. Alam po namin na kayo ay nagdasal sa panahon na kami ay may pinagdadaanan. Sigurado ko po na kayo ang ginamit ng Diyos para kami ay bigyan ng tibay ng loob at lakas ng katawan para sa bawat panibagong araw,” he said.

The ABS-CBN president and CEO also vowed that the network will remain steadfast in giving back to the people, like what it has always done in the past years.

“Nakakataba po ng puso ang inyong pagtitiwala kaya ito ay hindi namin sasayangin at sisikapin naming masuklian. Hanggang sa aming makakaya, gusto po naming makatulong nag awing mas maligaya ang inyong Pasko at lahat ng araw sa ating buhay. Merry Christmas, Kapamilya,” he said.

For his part, ABS-CBN chairman Lopez expressed the company’s hopes to be in the service of the Filipino for many more years to come.

“Maraming Pasko na po tayong pinagsamahan. Marami na po tayong karanasan at kasaysayan na pinagdaanan. May mga pagsubok. Marami ding maliligayang araw. Sana po ay nakilala na namin kayo ng mas lubusan dahil ang hangad po namin ay makasama niyo kami sa inyong paglalakbay sa lahat ng dasal, sa lahat ng pangarap,” he said.

“Hinihingi namin sa Diyos na bigyan kami ng kakayanan na pagbutihin pa ang serbisyo sa lahat ng Pilipino. Ang pinakamahalaga sa amin, walang katapusan ang ating pagsasamang mabunga at makahulugan. Ngayong Pasko, sa Bagong Taon at sa lahat ng panahon, forever Kapamilya,” Lopez added.

The ABS-CBN Christmas special aired on Sunday after the successive challenges that hounded ABS-CBN: its franchise denial by the Duterte administration, which caused the retrenchment of thousands of workers, on top of the coronavirus pandemic.

The show, which featured holiday-themed performances from Kapamilya artists, streamed live on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TFC, and iWant TFC.

