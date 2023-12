MAYNILA -- Actress Kim Chiu turned emotional as she praised her close friend Angelica Panganiban for being a genuine person.



In "Magandang Buhay," Chiu stressed that Panganiban deserves everything that she have right now. Panganiban is now engaged to Gregg Homan, father of her baby girl, Amila Sabine.

"Sobra talaga siyang pinagpala. Ang dami niyang pinagdadanan sa buhay, pero lahat ng 'yon, lahat ng balakid na 'yon, ay nauwi sa one happy family na talagang pinangarap ni momshie Angge. Kaya sobrang happy talaga ako para sa kanya," Kim said.

"Napaka-genuine ng love ni Gregg that she truly deserves dahil sobrang bait talaga ito," added Chiu, who started to turn emotional.

"Hindi talaga kami nagkikita araw-araw. (Pero) parang kapitbahay kami, lagi siyang nandiyan for me. Kaya sobra akong happy. And, nakita ko ang pinagdaanan nito sa love life niya and all. Sobra siyang magbigay kaya deserve niyang ibalik sa kanya ang ibinibigay niya," Chiu added.

For her part, Panganiban said Chiu knows the love she has for her and for their other close friend Bela Padilla.

"Alam naman niya 'yung love na mayroon ako para sa kanya, sa kanila ni Bela, 'yang grupo namin na 'yan. Any time at kahit na anong puyat, tara lang, sige lang nandiyan ako para sa kanila. And nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng ganitong friendship. Kasi iba-iba lang din 'yan, parang ito, mayroon kang little sister, mayroon kang kuya. Mayroon ka ring ka-match mo na Diyos ko talaga naman hindi na namin naiintindihan ang isa't isa, tumatawa lang kami nang tumatawa. Kahit na may pinagdadaanan kami, natatawa na lang kami. So nagpapasalamat kami sa ganong ka-totoong friendship na naibigay sa akin," Chiu added.

Chiu, Panganiban and Padilla, who call their group AngBeKi, a combination of the first letters of their names, became close in July 2017.

In a previous interview, Chiu told ABS-CBN News that their friendship unexpectedly formed when she and Padilla "gatecrashed" a party where Panganiban was also invited.

Asked what their common denominator is, Chiu said: “Ang babaw pala naming lahat. 'Yung mga simpleng jokes, tawang tawa kami. 'Yung simpleng takbo sa UP, enjoy na enjoy kami.”

