Elisse Joson on working with Piolo Pascual: 'Grabe!'

MANILA -- Actress Elisse Joson can't help but get "kilig" while talking about her experience working with Kapamilya leading man Piolo Pascual in the upcoming film "Mallari."

"Iba pala talaga kapag nakatrabaho mo siya ng harapan. Kasi nagkikita kami sa 'ASAP,' sa hallway ng ABS-CBN. Pero kapag 'yung katrabaho mo na siya, tapos ka-partner mo pa siya ay -- grabe!" Joson said on "Magandang Buhay."

"Napapaalis 'yung tingin ko (sa kanya) kasi, uy Papa P, wait lang. Umaalis 'yung tingin ko sa kanya, hindi ko siya matitigan. Nahihiya ako baka lumabas 'yung kilig, eh hindi ako ganun," Joson said.

Directed by Derick Cabrido, "Mallari" blends elements of fiction and reality, drawing inspiration from the actual events surrounding Fr. Juan Severino Mallari.

"Mallari" is one of the 10 official entries to this year's Metro Manila Film Festival.

