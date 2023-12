Angelica Panganiban gets emotional about her bone condition

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Kapamilya actress Angelica Panganiban could not help but become emotional as she opened up about her battle against avascular necrosis.

According to Mayo Clinic, avascular necrosis is "the death of bone tissue due to a lack of blood supply."

In "Magandang Buhay," Panganiban said this was confirmed after she underwent an MRI.

"Kumbaga namatay ang hip bone ko. Nawalan na siya ng blood flow, hindi niya kayang gumaling on its own. Kailangan ng tulong, like ng operation, hip replacement, mga ganyan. So nung naririnig ko ito, wait lang magte-37 pa lang ako. Tapos ngayon pa lang natutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Sabi ko pero bakit naman medyo unfair?' Gusto ko pang i-enjoy ang mga ibinibigay sa akin," Panganiban recalled.

"So naghanap ako ng mas conservative approach para hindi muna tayo mapunta roon sa nakakatakot na surgery. ...Siguro nung nalaman ko lang 'yon, narinig ko 'yon hindi strong enough ang mind ko para tanggapin 'yung ganung balita. So, nung nakahanap naman kami ng conservative approach na ito nga, better naman. 'Yung procedure na ginawa sa akin is nilagyan ng stem cell 'yung dead bones sa left and right hip," she added.

After the treatment, Panganiban said she is now getting better.

"Yung progress niya is yung right leg ko better, less 'yung pain. Though mayroon pa rin, kaya lang kasi ang sabi naman ng doctor is mga nasa eight weeks bago ko maramdaman 'yung ginhawa na inasam-asam ko na halos isang taon na. So hopefully ay magtuloy-tuloy," she said.

"Talagang nagiging positive lang mentally ganun. Sabi nga nila i-manifest natin 'yung healing," added Panganiban who admitted that she got scared for her daughter.

"Talagang iniisip ko nun paano niya ako mae-enjoy bilang nanay kung limited 'yung mga pwede kong gawin. Kasi ang tinanong ko nga, what if hindi ako magpa-opera? Ang sagot sa akin is disability so mas ayaw natin 'yon. So hanggang may solusyon, hanap lang nang hanap ng solusyon," Panganiban said.

It was last month when Panganiban revealed through vlog that she is now on road to recovery from avascular necrosis.

Panganiban is set to marry her fiancé Gregg Homan early next year.

