Regine, Melai at Jolina, ibinahagi ang plano sa Pasko

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Para kina Regine Velasquez, Melai Cantiveros at Jolina Magdangal, ang Pasko ay para sa kanilang pamilya.

Nitong Martes sa "Mgandang Buhay," ibinahagi ng tatlong host nito kung ano ang kanilang plano ngayong Pasko.

"Ako talagang ise-celebrate namin sa GenSan kasama ang buong family. Kasi last year sa Mindoro kami nag-celebrate pero ngayon hindi na same. Kasi may uncle ako na (nawala)," ani Cantiveros na hindi napigilang maging emosyonal nang ikuwento ang tungkol sa kanyang tiyuhin pumanaw na itinuturing niyang pangalawang ama.

Pag-amin naman ni Magdangal, bagama't wala pang partikular na plano ngayong Pasko, siguradong makakasama niya ang kanyang pamilya at mga magulang.

"Wala pa akong naiisip na party o kung anumang celebration basta malamang reunion din ng family. Kasi hindi na bumabata ang mga parents natin. So gusto lang nilang nakikita ang mga apo. Pero gusto ko rin na maging meaningful itong Christmas na ito," aniya.

Para naman kay Velasquez, aminado siya na itotodo niya ngayong taon ang pagdiriwang ng Pasko.

"I think this will be the happiest Christmas after two years of not seeing my family. Ito 'yung pinakaaabangan natin siguro nating lahat hindi lang ako. So, itotodo talaga natin ito," ani Velasquez.

Samantala, ibinahagi rin nina Bituin Escalante at Jamie Rivera, mga bisita sa "Magandang Buhay" ang kanilang plano ngayong Pasko.

Ayon kay Rivera, Setyembre pa lang nang magsimula ang paghahanda niya para ngayong Pasko.

"As early as September nagpa-book na ako ng catering kasi dalawang family ang ipaghahanda ko, sa asawa ko at sa akin. Excited ako this Christmas," ani Rivera.

Naging emosyonal naman si Escalante habang ibinabahagi ang pagiging espesyal ng Pasko ngayon para sa kanilang pamilya dahil sa makikita at makakasama nila sa unang pagkakataon ang kapatid nila sa ama na hindi pa nila nakikita mula pa noon.



Kuwento ni Escalante, dapat sana ay 2020 pa uuwi ang kapatid pero hindi natuloy dahil sa pandemya.

"This Christmas, she's coming. So ito talaga ang pinaka-sobra ang plano. Magbi-beach tapos magse-surf kasi Canada siya, Toroto siya, wala siyang Pasko na may araw. So her entire family is coming," ani Escalante.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC