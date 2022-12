Narda, may panawagan para kay Regina sa 'Darna'

MAYNILA -- Lumapit sa media si Narda/Darna (Jane de Leon) para manawagan kay Regina/Valentina (Janella Salvador) na sumuko na sa seryeng "Mars Ravelo's Darna."

Sa episode 91 na ipinalabas nitong Lunes, naisip ni Narda na manawagan sa telebisyon para kumbinsihin ang kaibigang si Regina na sumuko na.

Watch more News on iWantTFC

"Regina, naaalala mo pa ba noong una tayong magkita sa bangin? Hindi ba sabi ko sa iyo na ang pinakamalaking kasalanan ay kapag may kakayahan kang tumulong pero wala kang ginawa. Ang kuwento mo sa akin itinayo mo ang Vanguardia Foundation dahil doon. Ngayon 'yun ang rason bakit nandito ako. Gagawin ko ang makakaya ko para matulungan ka at matulungan ang siyudad natin. Para sa sarili mo at para sa mga tao sa Nueva Esperanza, sumuko ka na Regina. Huwag mong kalimutan kung sino ka ba talaga, at 'yun ang taong nakilala ko sa bangin noon," panawagan ni Narda.



Sa nasabi ring episode, ipinangako rin ng pulis na si Brian Robles (Joshua Garcia) na huhulihin ng buhay si Regina at pananagutin ito sa harap ng korte. Ito ay sa kabila ng shoot-to-kill order na inilabas ng mayor ng Nueva Esperanza.

Nauwi naman sa hindi pagkakaintindihan ang naging pag-uusap ni Narda at Brian dahil kay Regina. Paniniwala ni Brian, hindi na magagawang makumbinsi at mailigtas ni Narda si Valentina.

Mapapanood ang "Mars Ravelo's Darna" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z at TV5. Mapapanood din ang serye sa iWantTFC and TFC.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC