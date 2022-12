Jolina Magdangal wants to have another baby

MANILA – Now that her two kids are already eight and four years old, Jolina Magdangal confessed she is now ready to have another baby with her husband Mark Escueta.

“Ay sana nga,” she said laughing, as cited by Push.

“Well, nasa plan pero para sa akin, kung anong ibigay ni Papa Jesus sa amin, happing happy kami. Parang ang hirap kasing humingi pa eh ang daming blessing na binibinigay na parang nahiya na ako. Pero kung sakali lang naman po," she added.

Magdangal said she would even welcome the idea of having twins right away.

“Sana nga kambal para dalawa agad. Pero wala kaming lahi. Kahit ano. Kahit ano talaga, boy and girl, okay na okay ako dahil na-experience ko ng mag-alaga ng boy at na-experience ko na mag-alaga ng girl,” she said.

While she prays to have another baby, Magdangal said she would be content if God only blesses her and Escueta with just two children.

Meanwhile, Magdangal also shared what her fans could expect from her in the coming year.

“Sa 2023 parang may mga pinaplano-planong mga naudlot din ng 2022 like siguro sa social media, 'yung mga ganyan. But, ayoko pa rin mag-promise kasi ang daling sabihin pero pag nandun na ang hirap. Pero hopefully, ma-put into place,” she said.

“Kasi ito ring 2022, ito rin 'yung na-test kami na sobra kaming naging hands-on. To the point na 'yung pagiging hands-on ay talagang hands-on, 'yung walang helper, 'yung ganun.”

Magdangal is one of the mainstay hosts of ABS-CBN’s daytime program “Magandang Buhay.”

