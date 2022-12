MAYNILA -- Isa sa mga pangarap ng aktor na si Coco Martin ang muling mabibigyan ng katuparan ngayong 2023 sa pagbabalik niya sa telebisyon para sa seryeng "FPJ's Batang Quiapo."

Sa pinakabagong teaser na inilabas ng Dreamscape Entertainment nitong Lunes, ibinahagi ni Martin ang saya na makatrabaho sa isang proyekto ang aktres na si Lovi Poe.



"Ang sabi ko noon sa sarili ko na sana balang araw pangarap ko ay makatrabaho siya. At napaka-perfect timing dahil pelikula ito ng kanyang ama," ani Martin.

Si Lovi ay isa sa mga anak ng Hari ng Aksiyon na si Fernando Poe Jr. na siyang bida sa 1986 pelikula na “Batang Quiapo.”

"To be part of 'Batang Quiapo' has exceeded my dream," ayon naman kay Lovi.

Nito lamang Disyembre 5 nang ianunsiyo ng ABS-CBN ang paggawa ng "FPJ's Batang Quiapo" na pagbibidahan ng dalawa, kasama rin ang batikang aktres at dating pangulo ng ABS-CBN na si Charo Santos-Concio.

Apat na buwan matapos mapanood ng bayan ang pagtatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano," muling magbabalik si Martin, ang tinaguriang Hari ng Primetime para sa pagbibigay-buhay sa dekalibreng obra ni FPJ sa ilalim ng Dreamscape Entertainment at CCM Film Productions.

Maliban sa pagiging bidang aktor, si Martin rin ang magdidirehe ng "Batang Quiapo" kasama si Malu Sevilla.

