MAYNILA -- Naniniwala si Eian Rances na ang kanyang kaibigan na si Brenda Mage ang dapat manalo ng "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Sa paglabas ni Rances sa Bahay ni Kuya o Big Brother nitong Linggo, pinangalanan ni Rances si Brenda bilang housemate na may malaking sakripisyo at ambag para magwagi sa "PBB."

"Para sa akin kung sakripisyo 'yung pag-uusapan, na lahat ay ibinigay ng todo -- lahat naman kami. Pero from the outside na dinala niya sa loob ng bahay 'yung sakripisyo na 'yon -- it's Brenda," pauna ni Rances.

"Shinare (ibinahagi) sa amin ni Brenda 'yung hirap na pinagdaanan niya sa labas na dinala niya hanggang loob. Ipinakita niya rin kung paano siya naghihirap sa labas. Alam ko gustong-gusto niya ito, matagal niyang ipinagdasal ito," dagdag na paliwanag ni Rances.

Sa loob ng sikat na dilaw na bahay, nabuo ang pagkakaibigan nina Rances at Brenda.

Nito ngang nagdaaang linggo, naging usap-usapan ang naging tampuhan ng dalawa dahil sa hindi nagustuhan ni Brenda ang pagiging malapit ni Rances kay Alexa Ilacad.

Matapos ang masinsinang pag-uusap na inihanda rin ng kapwa nila housemates ay nagbati rin sina Rances at Brenda.

At nito ngang Linggo, tuluyan nang nagtapos ang pananatili ni Rances sa PBB. Kasama niya ring napatalsik sa loob ng bahay ni Kuya ang housemate na si Jordan Andrews.

