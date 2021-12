Janine Gutierrez, inalala ang nakaraan nila ni Paulo Avelino

MAYNILA -- Isang mabuting kaibigan ang aktor na si Paulo Avelino ayon sa aktres na si Janine Gutierrez.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, binigyang pugay ni Gutierrez si Avelino na aniya ay isang mapagbigay at mabuting tao.

"Na-appreciate ko rin na siya ang una kong nakatambal sa Kapamilya network dahil kilala ko na siya so naalalayan niya ako sa bagong katrabaho, sa bagong environment, " ani Gutierrez.

"Ano 'yan sobrang bait at generous sa lahat ng tao. Sa mga tao sa set, parang ang inaalala niya palagi ay hindi 'yung sarili niya kung hindi okay lang ba ang mga talent, ang mga crew, kung sakto ba ang pahinga nila," dagdag ng aktres.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, binigyang linaw ni Gutierrez ang inamin ni Avelino na nag-date sila noong 2017 noong pareho pa silang walang karelasyon.

"Yes, lumabas kami noon, a few times lang," ani Gutierrez.

"Nagkita kami ulit after two years naman, nag-shooting kami para sa isang movie. So doon ko siya una ulit nakita. Actually kinakabahan ako noon na makikita ko siya kasi nga ang tagal ko siyang hindi nakita tapos baka weird, pero hindi naman. As in parang walang nangyari at chikahan agad and 'yun click agad ulit. ...After nun parang two years ulit, tapos ito na 'Marry Me, Marry You,'" ani Gutierrez.

Nang matanong kung may nagbago na ba sa samahan nila ni Avelino at kung nakapagpaliwanag ba ito sa kanya lalo't nasa lock-in taping sila, sagot ni Gutierrez: "Wala namang kailangang ipaliwanag. Siguro happy lang. Kasi nung ginagawa namin 'yung pelikula sinasabi ko talaga na 'sana ay magkateleserye tayo para mas mahaba-haba ang samahan.' At saka gusto ko rin talaga na maka-work siya sa TV lalo na nang naging Kapamilya ako kasi ito na ang chance."

"So sobrang happy ako and nagpapasalamat ako na ginawa niya itong show na ito with me and I guess may nakilala ko rin talaga siya at 'yun, masaya, masaya ang samahan," dagdag ni Gutierrez.

Samantala, isang video message naman mula kay Avelino para kay Gutierrez ang nagpakilig sa mga host at manonood ng "Magandang Buhay."

"Happy holidays and my wish for you this Christmas is hopefully you get to spend it with me, I mean your family. Hopefully you guys are complete and you will have all the love and fun with your loved ones. Merry Christmas," ani Avelino.

"Ganyan yan puro joke, puro joke," makulit at masayang hirit ni Gutierrez.

Nang hingin naman kung ano ang nais niyang sabihin sa aktor, tugon ni Gutierrez: "Thank you and excited din ako na you get to spend time with your family ngayong Pasko and super happy ako na mase-celebrate rin natin ang Pasko sa 'Marry Me, Marry You.' Yun, masaya."

