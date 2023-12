Vilma Santos says Ronaldo Valdez made intimate scenes 'comfortable'

Photo from Vilma Santos' Instagram account.

MANILA — Veteran actress Vilma Santos recalled how Ronaldo Valdez made her comfortable during their intimate scenes.

Back in the '80s, Santos did three films with the veteran actor.

"Three major films, nagkasama kami sa ‘Langis at Tubig’ 1980, nagkasama kami sa ‘Karma’ 1981, and nagkasama kami 1982 sa ‘Gaano Kadalas ang Minsan’," she said.

Among these three films, Santos considers "Karma" as unforgettable as Valdez was her leading man in the 1981 film.

"Memorable sa 'kin, kasi may kissing scene kami. Sabi ko, ‘ano ba ito?’ Sabi niya, ‘basta umacting ka. Acting tayo dito.' Kasi nga komedyante," Santos said.

"Nung nandun kami sa beach na naka-bathing suit ako, I was so conscious na naka-bathing suit ako kasi lumalakad kami sa pampang, I was so conscious. Sabi ko ‘oh my god naka-bathing suit ako.’ Sabi niya sa akin ‘huwag kang mag-alala maputi ka naman," she addded.

Off-camera, Santos said Valdez was a natural comedian.

"Ang galing ng humor niyan, masaya sa set 'yan. Nagpapatawa 'yan, komedyante 'yan. Kahit he’s playing a serious role, pero sa totoong buhay iba ang humor niyan," the veteran actress said.

"Saka nanloloko 'yan sa crew, mga stars, pagka may break. Sa totoo lang, masayang kasama, pero pag nag-take na, as an actor, makikita mo rin naman kung gaano kagaling at kahusay na aktor ang sarap kaeksena," she added.

Santos also appreciated that Valdez has worked with different actors from the time of Susan Roces to the young actors of today like Kathryn Bernardo and Daniel Padilla. For her, Valdez is an icon.

"Limang dekada na rin siya sa industriya, hindi ka tatagal nang ganyan kung hindi ka tinuturing na institusyon o Isang icon. Hindi mawawala ang isang Ronaldo Valdez 'pag pinagusapan ang pelikulang Pilipino," she said.

RELATED VIDEO: