Iza Calzado, handa na sa hamon bilang isang ina

MAYNILA -- Bagama't takot sa malaking responsibilidad na darating bilang isang ina, naniniwala ang aktres na si Iza Calzado na kakayanin niya ang pinakabagong hamon.

"What a huge responsibility and I've always been scared of it. Natatakot ako roon sa responsibilidad. Pero feeling ko kailangan talaga maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi i-e-equip ka naman ni God, ikaw at 'yung nasa paligid mo. So 'yun na lang talaga ang pinanghawakan ko," ani Calzado.

Ibinahagi rin ni Calzado ang mga pagbabago ngayong siya ay malapit nang maging isang ina.

"Thankfully wala masyadong physical adjustment. 'Yung energy ko is almost the same, I managed to workout every week, every month. Pero kapag napapagod ako ngayon sasabihin ko, teka, walang masamang magpahinga. 'Yun ang mga adjustments at saka hindi na rin na bago nai-share ko na na 'yung weight ko was my parang battle. Pero ito sabi ko nga weight gain is a sign of healthy baby. I always remind myself so parang kasama siya roon at ini-embrace ko rin 'yung changes. 'Yung belly lumalaki. Kailan pa nga ba? Ang katawan mababawi mo. Hindi 'yan ang dapat mag-define sa atin bilang tao," ani Calzado.

Sa ngayon, sinisimulan na rin na aktres ang pagbabasa ng mga libro bilang paghahanda para sa kanyang panganganak.



Sa programa, muli ring binalikan ni Calzado ang reaksiyon niya at maging ng kanyang mister nang una nilang malaman na siya ay nagdadalantao.

"Siyempre nagulat ako. Kahit siya, parang 'huh? What?' Tapos pareho kaming nakatulala ng ganoon. Tapos mamaya tatawa kami parang, totoo ba ito?," ani Calzado.

Matatandaang bago lumabas ang balitang siya ay nagdadalantao, naging maingay ang pangalan ni Calzado sa paglipad niya bilang si Leonor, ang unang Darna, sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Mars Ravelo's Darna."

At ngayon na siya ay malapat ng maging isang ina, sinabi ni Calzado na ang pagiging superhero bilang Unang Darna ang nais niyang magawa.

"Nandoon kasi 'yung puso ni Leonor ay tumulong sa iba. Ang line niya ay tumatak at paulit-ulit na binibigkas ni Narda, ang turo sa kanya ni nanay. 'Ang pinakamasamang magagawa mo ay 'yung may kakayanan kang tumulong pero hindi mo ginawa,'" ani Calzado.

Sa programa, nasorpresa naman si Calzado sa pagdating nina Kira Balinger at Jimi Marquez na pinatotohanan naman ang pagiging maalaga ng aktres na parang isang ina.

Nagkasama sina Balinger, Marquez at Calzado sa seryeng "Ang Sa 'Yo Ay Akin."



Nasorpresa rin si Calzado sa video messages mula naman sa kanyang mister na si Ben Wintle at Olympic medalist Hidilyn Diaz.

Hindi naman napigilan ni Calzado ang maging emosyonal nang magbigay mensahe siya para sa mister.

"The biggest blessing is the baby. Pero God has also revealed through this pregnancy just how amazing my husband is. It's not a perfect message, ours it's not. And this baby has revealed the true charcter and strength of my husband. Sobrang grateful ko lang talaga sa pagmamahal niya sa akin at sa baby namin yun lang," ani Calzado.

Nagpatuloy naman ang pagiging emosyonal ni Calzado nang ibahagi kung ano ang maaring reaksiyon ng kanyang mga pumanaw na magulang sakaling narito pa sila at magiging lolo at lola na.

Hindi rin napigil ni Calzado ang maging emosyonal sa pagbibigay mensahe niya para sa kanyang parating na anak.

"You are changing my life already for the better in ways na hindi ko talaga inasahan. So thank you kasi kasama nun mas minamahal ko ang sarili ko ngayon, kasi kailangan kong mahalin ang sarili ko dahil kailangan maging at my best 'pag dumating ka. Thank you, anak," ani Calzado.

