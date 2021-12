Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Malakas ang buhos ng ulan kaya hindi lahat ng artista nakasama at kahit nga masama ang panahon, marami pa ring fans at mga residenteng nakatira sa tabi ng ilog Pasig ang nakikaway, naki-cheer at nag-abang sa mga artista.

Mula Guadalupe, umikot ang mga ferry sa Pasig hanggang sa makarating sa Circuit Makati, kung saan isang post-parade event ang nakahanda.

Unang sumalang si Rans Rifol mula sa pelikulang “Kun Maupay Man It Panahon”, at nakisaya rin ang cast ng “Love At First Stream”.

Dumalo rin ang magkapatid na Alex at Toni Gonzaga para sa pelikulang “The Exorsis” at present din ang cast members ng “A Hard Day” “Huling Ulan Sa Tag-araw”, “Nelia”, “The Big Night” nina Christian Bables at Nico Antonio at “Huwag Kang Lalabas” ni Kim Chiu.

Sa araw ng Pasko, Disyembre 25, umpisa na ang tradisyon ng panonood ng MMFF movies at umaasa ang pamunuan ng festival na magbabalik-sigla ang mga sinehan.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News