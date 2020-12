‘I wanted to give it all up’: Heart Evangelista, inaming nahirapan sa showbiz

Si Heart Evangelista sa kaniyang panibagong vlog. Screencap

MAYNILA — Inamin ng showbiz personality na si Heart Evangelista sa kaniyang panibagong vlog na nahirapan siya sa mundo ng showbiz kaya muntikan na siyang iwan ang buhay artista.

Ayon sa vlog ng artistang pinamagatang “The Year that didn’t Happen,” na inilabas Biyernes, may mga pagkakataon na sumasagi sa isipan niyang magbitiw na lang sa industriya dahil hindi umano siya nababagay dito at sinasalubong siya ng kanyang mga insecurities.

“I have to admit that there are times that I wanted to give it all up. There were very hard days when my insecurities would get the best of me. I knew I did not always fit in, I knew I was not like everyone else and I did not even know if people liked me because I was the different one,” paliwanag ni Evangelista sa kanyang video, na mayroon nang mahigit 80,000 views.

Pero tuwing naiisip daw niya ang mga ito, tinatandaan ng aktres kung paano siya nagsimula at kung bakit niya minahal ang industriya.

Nasa 24 taon na ang aktres sa showbiz industry.

“I’d remember the passion and drive of that teenage girl who was discovered by a talent scout in a mall and I’d pick myself up and try again,” aniya.

“I have always known that nothing good comes easy, so I have lived my life working hard and just always being on the go,” dagdag ni Evangelista.

Ipinakita rin ng aktres sa kaniyang vlog kung paano nabago ng COVID-19 pandemic ang kanyang buhay, lalong-lalo na’t para daw sa kanya na maituturing na “busy” at mahilig magplano, mas madami na siyang oras para sa kanyang sarili at mga mahal sa buhay.

RELATED STORIES:

Ibinahagi din ng 35 anyos ang kaniyang anxiety dahil sa pandemya at sa dala umano nitong uncertainties.

“I was terrified of the virus and how it really could affect anyone. For the first time I had so much, too much time on my hands. It felt like a nightmare for someone who wants to plan ahead and get busy. But I realized maybe I should use my time to realign myself. And so I did,” sabi niya.

Bukod sa acting at hosting, kilala din si Evangelista bilang fashion icon.

Nitong Nobyembre, hinirang ang personalidad bilang isa sa mga “top luxury influencers” sa mundo ng Forbes France.

Mapapanood ang kanyang buong vlog dito:

Watch more in iWantTFC