'Everybody, Sing!': Mga mananahi, wagi ng P100,000

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Nag-uwi ng P100,000 ang mga mananahi sa “Everybody, Sing!” nitong Linggo.

Sa jackpot round, siyam na kanta lamang ang nasagot ng mga contestant kaya naman nagwagi sila ng P90,000.

Bitin para kay Vice Ganda ang kanilang premyo kaya naman dinagdagan niya ng P10,000 ang kanilang paghahatian na premyo.

Sa ngayon, tatlong mga grupo pa lang ang nagwagi ng P1,000,000 sa 2nd season ng show: beauticians, bank employees, at gas station employees.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

KAUGNAY NA ULAT: