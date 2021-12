Yeng Constantino, nagdiwang ng ika-15 taon sa showbiz

MAYNILA -- Inalala ng mang-aawit at kompositor na si Yeng Constantino ang ika-15 na anibersaryo ng kanyang karera sa show business.

Sa Instagram nitong Huwebes, muling binalikan ni Constantino ang pagkapanalo niya sa "Pinoy Dream Academy" na naging simula ng kanyang karera bilang isang mang-aawit.

"Dec. 16, 2006 nang manalo ako sa Pinoy Dream Academy. 15 years na ko sa industry today at 'di nawawala sa puso ko ang pagpapasalamat na binigay ng Diyos na maging ganap ang aking mga pangarap. Isa lamang akong teenager noon na sumusulat ng kanta sa aking kwarto at sa bubong ng aming bahay na katabi ng punong aratilis. Hahaha! Sinong mag-aakala na aabot tayo sa ganito,," ani Constantino.

Ipinahatid din niya ang pasasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanyang karera.

Salamat dahil pinakinggan nyo ang mga awitin ko. Salamat sa lahat ng mga sumuporta sa 'kin, salamat sa pagtitiwala niyo sa talento ko. Habang buhay akong magpapasalamat sainyo. Salamat sa ABS-CBN sa lahat ng oportunidad na binukas nyo sa buhay ko! Sa Cornerstone na hinubog pa ako lalo para mangarap pa ng mas mataas. Salamat!

"Sa lahat ng Yengsters and silent fans na nakikinig pa rin sa 'kin ngayon 'di lang sa radyo kung 'di sa Spotify na rin, maraming maraming salamat!

"Sa pamilya ko na buong puso ang suporta sa 'kin, salamat. Mahal ko kayo. Apir, yakap at cheers sa mga bagong kanta pang ating pagsasamahan!"

Matatandaang bago sumali at magwagi sa "Pinoy Dream Academy" ay nag-awdisyon noon si Constantino "Star Circle Quest," "Star in a Million," at maging sa "Search for the Star in a Million."

Si Constantino ay kilala sa kanyang mga sikat na awitin tulad ng "Hawak Kamay," "Chinito" "Salamat," at "Ikaw."

Maliban sa pag-awit, pinasok din ni Constantino ang pag-arte nang maging parte siya ng mga pelikulang "Shift" noong 2013, "The Eternity Between Seconds" noong 2018 at "Write About Love" na inilabas naman noong 2019.



