Vilma Santos, may mensahe sa mga tagahanga ngayong Pasko

MANILA -- Isang mensahe ang ibinahagi ni Vilma Santos para sa kanyang mga tagahanga at maging sa publiko.

Sa Instagram nitong Huwebes, ipinaabot ni Santos ang pagbati sa kanyang mga Vilmanians ngayong darating na Pasko at Bagaong Taon.

Sa video, muli ring pinaalalahanan ni Santos ang mga tagahanga at ang publiko na dapat ay maging maingat.

"Ang importante pagdating po ng Pasko ay batiin po natin ng maligayang kaarawan ang atin pong Panginoon," ani Santos.

"At sa pangalan ni Hesus ay ipinalangin po natin na sa susunod na taon ay magkaroon tayo ng isang maunlad, sama-sama at maligayang pamilya. Again to all of you Merry, Merry Christmas and a positive New Year. I love you all. God bless," ani Santos na kasalukuyang representante sa ika-6 na distrito ng Batangas.

Kamakailan lang sa ulat ng "TV Patrol" ay ibinahagi ni Santos ang kasiyahan sa engagement ng panganay na anak na si Luis Manzano sa nobya nitong si Jessy Mendiola.

Para kay Santos, maituturing na sagot sa panalangin ang engagement ng anak at ni Mendiola.



