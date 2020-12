ALAMIN: Mga dapat abangan sa ABS-CBN Christmas Special 2020

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sa kabila ng pinagdaanan ng Kapamilya network, tuloy na tuloy ang tradisyon ng Christmas special nito sa darating na Linggo.

Taon-taon, inaabangan ng mga loyal Kapamilya viewers ang pagsasama-sama ng mga stars ng ABS-CBN sa iisang event: Ang ABS-CBN Christmas Special.

Mula sa mga young stars, leading men and ladies, love teams, singers, hosts at iba pa, lahat sama-samang nagbibigay saya sa Kapamilya tuwing Pasko.

Ngayong taon, sa kabila ng pagkawala ng prangkisa ng network, banta ng pandemya at iba pang hamon, tuloy na tuloy ang Christmas special ng ABS-CBN.

Gaganapin ito ngayong Linggo, Disyembre 20, mula tanghali hanggang gabi.

Pagpatak ng alas-12 ng tanghali, aarangkada na ang pre-show sa digital platforms na Kumu, iWant-TFC at ktx.ph.

Sa pre-show sa Ktx, mapapanood ang P-Pop groups gaya ng Bini, MNL48 at Star Hunt Academy Boys, pati singers ng Star Music, Idol Philippines at The Voice.

Sa pre-show naman sa iWant-TFC, makikisaya ang buong i-Want, ASAP, ABS-CBN Films, cast ng "Bagong Umaga," Gold Squad at mga artists mula sa Dreamscape Entertainment.

Sa pre-show naman sa Kumu, pangungunahan ng "It’s Showtime," FYE channel streamers, ABS-CBN News personalities at Jeepney TV.

Makikigulo din sa pre-show kulitan ang PBB: Connect at Star Hunt.

Ang lahat ng pre-show events ay patungo sa malaking pagtatanghal ng 7:30 ng gabi: ang "Ikaw ang Liwanag at Ligaya: TheABS-CBN Christmas Special 2020."

Live na live itong mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel sa free TV and digital TV boxes, iWant-TFC, Kumu, ktx.ph, at TFC para sa mga kababayan sa ibang bansa.

Para sa backstage happenings at interviews ng mga Kapamilya stars, mapapanood ito sa Cinemaone Youtube channel at Facebook page, sa FYE Channel sa Kumu pati na rin sa Kapamilya Online Live, Metro.Style Youtube channel at Jeepney TV Facebook page.

RELATED VIDEO:

