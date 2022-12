Mula sa TikTok account ni @otakoyakisoba

Nagbunga ang maraming atensyon na nakuha ng TikTok video ni US-based na Pinay mother nang mapasama siya sa music video ni Grammy winner Beyonce.

Noong Hunyo, nag-viral ang TikTok clip ni Mama Lulu nang magalit ito sa anak na si Olly na kunwaring hindi nagustuhan ang bagong kanta ni Beyonce na “Break My Soul.”

Sa inis, binantaan ni Mama Lulu ang anak habang siya ay nagluluto: “Get out of here, before I break your soul!"

Umani ng 5.8 milyon na views ang nasabing video bukod pa sa halos 500,000 na likes at 2,000 comments.

Dahil dito, napabilang sa inilabas na music video ng “Break My Soul” ang nasabing clip ni Mama Lulu.

Siya pa mismo ang pambungad na materyal sa higit 4 minutong kanta ng award-winning singer na si Beyonce.

Labis naman ang katuwaan ng pamilya ni Mama Lulu nang panoorin ang nasabing music video.

Noong simula ay hindi pa nito alam na nasa naturang video siya dahil kunwaring may bago lamang na inilabas si Beyonce na awitin.

@otakoyakisoba Mama and our family are featured on the new Beyoncé Hive Certified Break My Soul video which also features other creators/fans! Thank you @Beyoncé ♬ original sound - otakoyakisoba

Laking gulat ni Mama Lulu nang makita ang kanilang video sa simula ng awitin. Napasayaw pa ito sa galak.

“Mama and our family are featured on the new Beyoncé Hive Certified Break my Soul video which also features other creators / fans. Thank you Beyoncé and also Mama Tina for sharing our video a couple of months back!” saad ni Olly sa TikTok.

Patok sa netizens ang mga nakakatawang pag-uusap nina Olly at kaniyang ina sa TikTok kaya naman pumalo na sa 16 milyon ang followers na kaniyang account bukod pa sa higit 770 milyon na views ng kanilang mga videos.