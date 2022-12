Mula sa trailer ng Nanahimik Ang Gabi

MAYNILA – Namulat sa maraming kuwento ng realidad ang aktres na si Heaven Peralejo matapos gawin ang pelikulang “Nanahimik Ang Gabi” kasama ang beteranong aktor na si Ian Veneracion.

Sa nasabing suspense-thriller na pelikula, gaganap si Peralejo bilang “sugar baby” ng pamilyadong karakter ni Veneracion.

Sa trending trailer ng Metro Manila Film Festival (MMFF) entry na ito, makikita ang maiinit na eksena sa pagitan nina Peralejo at Veneracion habang nagtatago sa isang mansyon.

Pag-amin ng aktres, tinanggap niya ang proyekto sa kabila ng pagdududa noong simula dahil sa mensaheng ipinapabatid nito.

Aniya, swak sa henerasyon niya ang kwento ng “Nanahimik Ang Gabi” lalo pa’t marami umano ang nagbibirong nais nila maging sugar baby.

“Sa generation namin umiingay 'yung 'I wanna be a sugar baby.' Glamorous life. This film kasi it sends a message that kung sugar baby ka you also have to face consequences,” ani Peralejo sa media conference noong Martes.

“And those consequences, sometimes, hindi ka ready. Hindi mo alam na malala pala. Every choice you make in life laging may consequences whether good or bad.”

Tila naging mahusay naman ang pagganap ni Peralejo sa kaniyang karakter bilang Me-Ann dahil kinainisan at kinainggitan siya ng maraming netizens nang lumabas ang trailer ng pelikula.

Isa sa mga pinag-usapan ng publiko ay ang pagkandong nito kay Veneracion sa isang eksena sa teaser.

Ayon sa aktres, hindi naging mahirap para sa kaniya gawin ito dahil komportable umano sila ng aktor sa isa’t isa.

“He made me feel so comfortable around him. Hindi ako off cam na kumakandong. Hindi naman. It more like since we're comfortable with each other, we get to laugh at each other's joke. 'Yung pagkandong, it's work. It's not malicious sa personal life. We have set the boundaries very clearly,” paliwanag nito.

Ayon naman kay Veneracion, parte ng trabaho nila bilang artista na gawing komportable ang isa’t isa sa mga eksena. Nakatulong din aniya na nasa bubble ang kanilang shooting kung saan nagkaroon sila ng mga exercises upang mas maging madali ang trabaho.

“Minsan nagsusubok kami mag-converse in character. We'd have conversation her as her character and me as my character. Para lang masanay,” hirit pa ng aktor.

Paliwanag din ni Veneracion, bilang Me-Ann niya nakikita si Peralejo sa kanilang mga intimate scenes kagaya ng pagkandong nito kaya wala silang ilangan sa isa’t isa.

“Yung character ko talagang dark na malisyoso. Kahit kumandong siya, andun din ako sa mode na in character din. At saka siya, kumakandong naman siya not as Heaven e. Nakikita ko si Mean. Nakikita ko 'yung innocence niya. Sakto sa character niya,” saad niya.

“Kaya siguro wala rin kaming ilangan kasi malinaw samin na we're both in character.”

Makakasama nina Peralejo at Veneracion sa “Nanahimik Ang Gabi” si Mon Confiado. Ipapalabas sa mga sinehan sa Kapaskuhan ang nasabing pelikula.

