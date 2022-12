PHILIPPINES - Nagsimula na ang pagpapalabas sa Pilipinas ng mga nangungunang pelikula mula sa China sa pamamagitan ng China Film Festival. Dumalo ang Film Development Council of the Philippines o FDCP sa opening ceremony ng filmfest noong December 11, 2022 sa Cinema 5 ng Venice Grand Canal Mall sa Taguig.

Ilan sa mga pelikulang pwedeng mapanood sa China Film Festival

Ayon pa sa FDCP, layon ng filmfest na ipakita ang kultura ng mga Chinese sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga pelikula sa mga Pilipinong manonood, kabilang na ang pagbabahaginan at kooperasyon sa industriya ng pelikula sa pagitan ng Pilipinas at China.

Ang China filmfest ay pinangunahan ng Embassy of China sa Pilipinas at China Film Archive katuwang ang MTRCB at Megaworld Corporation. Ang top Chinese films na kabilang sa filmfest ay maipalalabas sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon.

Mga lumahok sa opening ceremony ng China Film Festival

Lumahok sa event si People's Republic of China's Ambassador to the Philippines Huang Xilian, Lao People’s Democratic Republic Ambassador Sonexay Vannaxay, Socialist Republic of Vietnam Ambassador Hoang Huy Chung, Embassy of Myanmar Chargé d'Affaires San Yu Kyam, FDCP Executive Director David Fabros, First Vice President Wilson Sy ng Megaworld Corporation, Mr. Graham Coates ng Megaworld Lifestyle Malls, at MTRCB Information Officer Ms. Maria Diana Sabado.

China Film Festival screening schedule

Maaring makapanood sa China Filmfest hanggang January 25, 2023 sa mga sumusunod na sinehan: Venice Grand Canal Cinema 5, Eastwood Cinema 1, Lucky Chinatown Mall Cinema 2, Newport Cinema 4, at sa Uptown Mall Cinema 4.