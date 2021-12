Mapakikinggan na worldwide sa music streaming platforms ang ikalawang album ng award-winning Fil-Am musical director/producer na si Troy Laureta sa "Giliw: A Troy Laureta OPM Collective Vol. 2" kung saan ilang bigating American singers ang nagbigay ng ibang timplada sa mga sikat na kantang Pinoy.

Kabilang sa unang major projects ni Troy ay ang kanyang collaboration kasama ang mga Disney artist at reality singers mula sa American Idol at The Voice.

Nakatrabaho na niya ang sikat na international artists tulad nina Ariana Grande, Deborah Cox, Tommy Page, at iba pa.

Ang award-winning Fil-Am musical director na si Troy Laureta sa "Giliw: A Troy Laureta OPM Collective Vol. 2"

Tampok sa Giliw album ang 13 Original Pilipino Music o OPM kabilang na ang remake ng classic hit song na "Araw Gabi" na inawit ni Loren Allred. Si Loren ay isang American singer, songwriter and actress na siyang umawit ng "Never Enough" mula sa soundtrack ng hit musical film na "The Greatest Showman."

Si Loren Allred na siyang umawit ng "Never Enough" mula sa soundtrack ng "The Greatest Showman" ay nagbigay interpretasyon sa OPM classic na "Araw Gabi"

Kabilang din sa album ang rendition nina Deborah Cox at Ruben Studdard ng "Magkasuyo Buong Gabi," "Paano ang Puso Ko" ng All-4-One, "Maghintay ka Lamang" ni Jake Zyrus, "Nandito Ako" ni Nicole Scherzinger kasama si Asia's Song Bird Regine Velasquez-Alcasid at iba pa.

Iba pang music artists na kasama ni Troy Laureta na nagbigay bagong timplada sa OPM hit songs sa album na "Giliw"

Ang Giliw album ay proyekto ni Troy kasama ang ABS-CBN Music International na layong maghandog ng bagong interpretasyon sa mga tumatak na classic Pinoy songs para sa OPM lovers sa iba't ibang panig ng mundo.