Mula sa Instagram nina Brenda Mage at Juliana Parizcova Segovia.



Dinepensahan ni Ms. Q&A winner na si Juliana Parizcova Segovia ang kaibigan na si Brenda Mage matapos ulanin ng mga batikos sa mga nasabi nito sa loob ng “Pinoy Big Brother.”

Sa kaniyang Facebook page, nais na ni Juliana na lumabas ng Bahay ni Kuya ang kaibigan upang “isalba” ang kaniyang pangalan na nasisira umano habang nasa reality show ito.

“Cge na lumabas kana ng bahay ni kuya... Masyado ka ng durog na durog dahil sa mga nakikita nila. Bilang isang tunay na kaibigan, mas gusto ko na lumabas ka para maisalba mo pa ang pangalan mo na unti-unting nasisira habang nasa loob ka ng bahay,” ani Juliana.

Aniya, sa labas na lamang ng “PBB” house ituloy ni Brenda ang pag-abot sa kaniyang pangarap. Paliwanag pa ni Juliana, maipagtatanggol ng kaibigan ang kaniyang sarili kung lalabas na ito ng bahay.

“Dto mo sa labas ipagpatuloy ang pangarap mo. Dito sa labas mo ipagpatuloy ang pagpapasaya mo. May mga pagkakamali ka pero maitatama mo lahat 'yun kung lalabas ka na at tiyak ko na sa paglabas mo, maisasalba mo pa ang pangalan na matagal mong binuo, iningatan at inalagaan,” saad ni Juliana.

Dagdag din nito, pinaalalahanan na niya noon si Brenda kung gaano kabilis makalimot ang mga tao kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali.

Nasasaktan siya sa mga batikos na ibinabato sa kaibigan lalo na sa social media matapos na mag-viral ang mga sinasabi nito kay Alexa Ilacad gayundin ang tila pagseselos nito sa pagiging malapit ng aktres kay Eian Rances.

“Labas na Brends. Tulad ng sinasabi ko lagi sa 'yo noon, sa isang pagkakamali mo malilimutan nila kung ilang beses mo sila napasaya... 'yan ang masakit na realidad ng buhay,” pahabol ni Juliana.

“Masakit bilang isang kaibigan na makita 'uung masasakit na salita na binibitawan nila sa 'yo, pero 'yun lang kasi ang nakikita nila. Tandaan mo MAY KAIBIGAN KA PA RIN PAG LABAS MO.”

Nauna nang pinag-usapan si Brenda ng mga netizen matapos nitong sabihin na tanging musika lamang ang naiambag ni Ilacad sa reality show dahil madalas itong walang naitutulong sa kaniyang mga kagrupo maging sa mga nakaraang task nila.

“Puro lang siya music, wala nga siyang ambag dito. Tingnan mo sa grupo nila, siya 'yung iyakin kasi wala siyang nagagawa. Zero lagi ambag. Kanina sa tingin mo, may ambag 'yung lakas niya. Wala siya ambag,” hirit ni Brenda.

“Tsaka sa lahat ng task wala naman siyang ambag. 'Yun lang sa play, kanta lang, sirena siya.”

Hindi pa rito natapos ang pag-uusap ng dalawa dahil tinawag din ni Brenda na walang silbi si Ilacad at puro ganda lamang.

“Wala siyang silbi, ganda lang talaga. Sa HOH laging lampa. Sa lutuan naman, walang kwenta. Panay tago pa ng tinapay. Panay lamon pa. Pag kumakain tayo, hindi nagpapaalam kain na agad wala pang prayer. 'Yun lang ambag niya, loveteam-loveteam. Pero siya lagi nase-save,” dagdag ng komedyante.

Muli itong binatikos nang mapikon na makita sina Rances at Ilacad na sumasayaw.

"I see the werewolves dancing," ani Brenda.

Nang tanungin ni Samantha Bernardo si Brenda kung nais niyang isara ang pintuan at kurtina para hindi na niya makita ang dalawa, tugon nito: "Yeah, nakakasuka."

Paalaala naman ni Bernardo kay Brenda: "Maging better tayo, Ma, huwag tayong maging bitter."

