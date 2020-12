Kyla at Jay R, inaming nagka-crush sila noon sa isa't isa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Inamin nina Kyla at Jay R na kapwa nagkaroon sila noon ng crush sa isa't isa.

Ito ang ibinahagi ng dalawa sa pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Lunes para sa promotion ng kanilang bagong awitin na "Undeniable" na anila ay ipinaalam pa nila sa kani-kanilang mga kabiyak.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, nagbalik-tanaw ang dalawa sa simula ng kanilang pagkakaibigan.

"Nung lumipat ako sa Pilipinas I was in a long-term relationship na. Nakilala ko si Ky at naging magkaibigan kami. You know siyempre habang kapag nagkikita kami sa trabaho at parang naging idol ko na rin si Ky, medyo you know I was a little bit having a crush, but I couldn't," ani Jay R.

"Pero siyemre dahil naging magkaibigan kami I developed a respect for Kyla and siyempre may girlfriend ako, hindi ko naman puwedeng i-pursue 'yung ganun. It's so disrespectful to my friend and, of course, to my girlfriend at that time," hirit pa ni Jay R.

"I had a crush on Ky for sure in the beginning," dagdag na pag-amin ni Jay R.

Para naman kay Kyla, inamin niyang nagkaroon rin siya ng crush kay Jay R pero sa maiksing panahon lang.

"Ako naman para sa akin parang ang hurtful naman kung sasabihin ko na hindi ako nagka-crush dito. Parang hindi naman siya kanais-nais na tao, hindi naman siya ganoon. Pero very likeable din naman kasi si Jay R. And alam mo yon na 'oy nahanap ko ang ka-match ng boses ko parang nagja-jibe kami nito.' Nagkaroon din naman pero only for a very short time, kasi nasa tamang pag-iisip din ako. Kasi alam ko rin naman na (taken)," ani Kyla.

Tinaguriang King and Queen of R &B ang dalawa at ilang awitin at concerts na rin ang pinagsamahan nila. At sa mahabang panahon na kanilang pagtatrabaho, itinuturing nila na matalik na kaibigan ang isa't isa.

"Music talaga ang nagbuo ng lahat. Eventually naging magkaibigan talaga kami, naging close friend ko siya. Isa siya sa masasabi kong one of my closest friends, as in I can ask for advice. Tapos sasabihin niya rin 'yung totoo whether maganda siya or hindi. He will always be very truthful kaya masasabi ko na mabuti siyang kaibigan," ani Kyla.



Sa ngayon ay ilang taon nang kasal si Kyla sa mister na si Rich Alvarez, samantalang nito lamang Pebrero ikinasal si Jay R sa kapwa rin mang-aawit na si Mica Javier.

