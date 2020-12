Misis ni Jay-R na si Mica Javier, nagselos noon kay Kyla?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Inamin ni Mica Javier, misis ni Jay R, na may pagkakataong nakaramdam siya ng selos noong hindi pa sila kasal.

Sa pagbisita nilang mag-asawa at ni Kyla sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ikinuwento ni Mica na may insidenteng nangyari noong panahong magkahiwalay sila ni Jay R bilang magkasintahan.

"Ikukuwento ko na kasi nakakatawa kasi nandito si Kyla. Noong naghiwalay kami noong time na 'yon, I was shooting a movie pa sa Siargao. So akala nito (ni Jay R) Siargao daming naka-bikini, whatever, nasa beach. Tapos may isang picture nag-perform sila ni Kyla parang nakahawak sila, bumababa sa hagdan tapos parang hinahawakan ni Jay R. Nag-text ako kay Jay R, sabi ko, 'Wwhy do you have to hold her hand, what is this, why do you have to do that you are not even together?' Parang ganoon, sabi ko. Hindi naman ako ganun bakit ganoon ang nararamdaman ko sa picture na harmless na never ko namang naging isyu 'yun kay Kyla ever eh hindi naman ganoon ang personality ko. Tapos kinilig naman ito (si Jay R) parang 'uy he still likes me,'" ani Mica.

Dahil sa nakitang retrato, sinabi ni Mica na doon niya na-realize na gusto niya makasama si Jay R sa kanyang buhay.

"Napaisip talaga ako bakit ako ganoon? Tapos from that time sabi ko parang 'yon 'yung realization na mas gusto kong magtuloy sa buhay kung nandiyan siya," dagdag ni Mica.

Matatandaang kakakasal lang nina Jay R at Mica nang ideklara ang lockdown noong Marso.

Sa programa, ipinangako ni Jay R na hindi siya magbabago at mananatili ang pagmamahal sa misis.

Para kay Mica, iginiit niya muli ang pagmamahal sa mister. Aniya, sabik na rin siyang harapin ang lahat na magkasama sila sa hinaharap.

"I am here for you to whatever it is that you are going through or will go through. ...I want you to know na kahit ano pa man 'yan I will be the wonder woman that will get you through anything and that is a promise because I love you so much. ...And, I'm excited for everything that we will have in the future. So excited," ani Mica.

Nagtungo sa "Magandang Buhay" sina Jay R at Kyla para i-promote ang pinakabago nilang awitin na "Undeniable."

