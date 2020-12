Kyla, binalikan ang pinakamatinding pagsubok na hinarap nila ng mister

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Binalikan ni Kyla ang pinakamatinding hamon na pinagdaanan niya at ng kanyang mister na si Rich Alvarez bilang mag-asawa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, inamin ni Kyla na dalawang beses siyang makunan noong 2018.

"Sati ayaw ko siyang pag-usapan but ngayon okay na ako na pag-usapan siya. When we lost our baby twice, 'yun I guess that was the most challenging phase of 'yung life namin together. Kasi mahirap din 'yon, emotional, 'yun ang mahirap," ani Kyla na iginiit na wala siyang problema sa kanyang mister.

"As in, hindi ko sinasabi ito, all the good words, because asawa ko siya pero he is such a gentle person, gentle giant, totoo 'yon sa kanya. Napaka-patient, understanding, compassionate, naturally empathetic. Alam mo 'yon nararamdaman niya 'yung nararamdaman ko. Bigla na lang may breakfast kasi alam nila na malungkot ako or something," ani Kyla.

Samantala, sa pamamagitan ng video call, ibinahagi naman ni Rich kung paano siya naging matatag sa pinagdaanan nila ni Kyla.

"Our relationship we cannot hold things, we cannot keep things bottled up inside, because your relationship is going to get worse. So just try to make memories and make better ones and, of course, learn from our mistakes from each other, from our relationship and just try to be better," ani Rich.

May isa ng anak sina Kyla at Rich na inspirasyon nila para mapanatiling matatag at masaya ang kanilang pamilya.

Sa ngayon ay abala sa pag-promote si Kyla ng awitin nila ni Jay-R na may pamagat na "Undeniable."