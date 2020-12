'Ang sakit na': Ian de Leon, emosyonal ang mensahe sa inang si Nora Aunor

MAYNILA -- Naging emosyonal si Ian de Leon sa pagbibigay niya ng mensahe sa kanyang inang si Nora Aunor, ang kinikilalang "superstar" ng Philippine showbiz.

Sa kanyang live session sa YouTube nitong Linggo, Disyembre 13, na may pamagat na "The Bitter Truth," ibinahagi ni Ian ang dahilan kung bakit hindi niya sinipot ang party na inihanda sa kanya ng ina para sa kanyang kaarawan.

Nagdiwang ng kanyang ika-45 kaarawan si Ian nito lamang Disyembre 11.

Ani Ian, nagdesisyon siyang ibigay ang kanyang panig dahil sa mga masasakit na salita na natatanggap mula sa ibang tao.

Ayon kay Ian, nais niya lang sana na maging pribado ang muling pagkikita nila ng ina matapos ang mahabang panahon.

"Ma, mahal na mahal kita. Hindi magbabago 'yon. Pero ang sakit na. Hindi ko na kayang manahimik. Lalong-lalo na (para) sa mga kapatid ko," pauna ni Ian.

"Let's not play games anymore. Una sa lahat, kahit ang pamilya namin ay nasa industriya ng show business, kami ng pamilya ko mas pinipili naming maging private. Ang sa akin, ang gusto ko lang mangyari kung ano ang okasyon namin as a family, ang gusto ko 'yung kami-kami lang. Una sa lahat, tumawag ang mommy ko. Tuwang-tuwa ako kasi ilang taon kaming hindi nag-usap. Tuwang-tuwa ako, nag-I love you-han kami, nag-I miss you-han kami. Nagkuwentuhan kami. Plano niya nitong birthday ko maghahanda siya which ilang taong hindi nangyari 'yon. I was truly happy, overfilled with joy. Sinabi pa niya, 'Anak, pasensiya sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng mga kasalan ko.' And siympre bilang anak, ganun din ako. 'Pasensiya na rin, Ma,'" ani Ian.

Pag-amin ni Ian, nasaktan siya na matapos ang kanilang pag-uusap sa telepono ay nag-text ang kanyang ina para ipaalam sa kanya na ilalagay sa vlog ang kanilang magiging pagkikita.

"Bitter truth: 'Yung phone call mo, nasaktan ako. Kinabukasan tinext mo ako, pwede ko bang gawing vlog ang pinag-usapan natin," ani Ian.



"Sumunod dun mayroon siyang gustong ipapunta na tao. Sagot ko, 'Sorry, Ma. I don't think na magiging comfortable kami,'" dagdag ni Ian.

"Alam ko nasaktan ka, nasaktan kita dahil 'di ako sumipot. Naghanda ka. Best effort Ma. Hands down, I appreciate it from the bottom of my heart," ani Ian.

Pakiusap na mensahe ni Ian sa aktres na maging ina ito sa kanilang magkakapatid at maging lola ito sa kanyang mga apo.

"Ma, alam ko nanonood kayo. Uulitin ko, mahal na mahal kita. Hinding-hindi magbabago 'yon, Ma. Pakiusap ko lang bigyan mo naman ng chance ang family mo. Bigyan niyo kami ng pagkakataon na alagaan ka, mahalin ka, lambingin ka, araw-araw. Pakiusap, Ma. 'Yung mga tao sa paligid niyo, alisin niyo na 'yan, pamilya mo naman. Nakikiusap ako, bilang anak mo, bilang anak mo na nagmamahal sa iyo," ani Ian.

"Ang hiling ko lang sa birthday ko ay maging Nora Cabaltera Villamayor ka, hindi 'yung Nora Aunor. Gusto ko maranasan ng mga apo mo 'yung pagmamahal na puwede mong i-share. Gusto ko makasama mo sila habang may lakas pa tayo," dagdag ni Ian.

Si Ian ay isa sa mga anak ni Aunor sa dating asawa nito na si Christopher de Leon.