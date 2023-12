MANILA -- For their ninth wedding anniversary, OPM veteran Chito Miranda turned to social media to share his message for his wife Neri Naig.

On Instagram, Miranda penned a heartfelt message dedicated to his wife.

"Sa akin na mismo manggagaling. Ako na mismo ang magsasabi. Ang swerte swerte mo sa akin ...kasi mahal na mahal talaga kita," Miranda wrote.

"Gusto ko, tuwing naiisip mo ako, feeling mo safe na safe ka. Gusto ko yung kapag katabi mo ako, narerelax ka at mabilis kang nakakatulog kasi feeling mo 'I'm home'. Gusto ko, yung pakiramdam mo, without a doubt, na you have nothing to worry about kasi kahit ano ang mangyari, aalagaan kita and never kitang papabayaan. Gusto ko, tuwing naiisip mo ko, feeling mo punung-puno ng pagmamahal ang mundo, at kalmado ang lahat kahit gaano ito kagulo. Gusto ko yung ramdam na ramdam mo, at alam na alam mo, that you are loved...na mahal na mahal ka ng taong mahal mo. Happy Anniversary, Ms. Neri," Miranda added.

Miranda and Naig were married in December 2014. Two years later, they welcomed their first child Miguel Alfonso.

They have another son, Manuel Alfonso, who had just turned 2 years old, as well as a daughter Pia.

