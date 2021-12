Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Masaya si Daniel Padilla na maging bahagi ng 2021 Metro Manila Film Festival (MMFF) ang pelikulang "Kun Maupay Man It Panahon," kung saan kasama niyang bida ang batikang aktres na si Charo Santos-Concio.

“Nagulat din ako. Hindi ko rin masyado inasahan na makakapasok pa kami sa MMFF. Well I think ito na siguro 'yung tamang timing din na mapanood natin 'yung pelikula. Kasi siyempre nakaikot na din siya abroad sa iba’t ibang film festivals. So it’s the right time na mapanood na rin natin ngayon yung pelikula na atin din naman talaga," ani Padilla sa ulat na inilabas ng Push.com.

"Dapat lang natin mapanood na dahil atin 'yung pelikula na ito, sa atin nanggaling, sa atin nangyari, sa atin nagmula. So I’m very excited na mapanuod nila kasi it’s very different and very beautiful,” dagdag niya.

Umaasa si Padilla na mabigyan ng pagkakataon ng mga Filipino ang kanilang pelikula at panoorin ito sa Araw ng Pasko sa pagsisimula ng MMFF.

“Hindi naman nila kailangan unahin. Pero siyempre isama niyo rin sa listahan niyo. If you want to watch something different, lalo na sa ating industriya ng pelikula, parang grabe 'yung offer ng pelikulang ito. Hindi lang dahil ako ito. No, kahit alisin niyo na ako sa visuals ninyo. Ang layo pa pala ng puwede nating marating sa pelikula. Excited lang ako dahil iba 'yung ma-o-offer ng film na ito. So sa mga manunuod sa MMFF, isama niyo naman sa listahan ninyo for a different ride,” ani Padilla.

Sa conference, ibinahagi rin ni Padilla na isang karangalan na napanood na sa ibang bansa ang kanilang pelikula.

Matatandaang naganap ang international premiere ng "Kun Maupay Man It Panahon" sa Locarno Film Festival sa Switzerland nitong Agosto.

Napili din ang pelikula na maipalabas sa iba pang film festivals sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore at Mexico.

"Sayang nga na hindi ako nakasama doon sa Locarno film festival, hindi ako nakasama. Pero it’s okay. Nandun naman 'yung mga co-actors natin at nandun naman sila Carlo (Francisco Manatad) para mag-represent. Pelikula naman niya talaga ito. Dapat lang na siya 'yung nandoon. First time ito sa akin so I’m very humbled and I’m very proud. Siyempre pelikulang Pilipino ito. Naipakita natin sa kanila kung ano pang kaya nating gawin, ano bang kaya natin i-offer at nasaan na ba ang estado ng filmmaking sa Pilipinas. So I’m sure alo na nabigla din naman sila sa kaya nating gawin in terms of movie making sa film industry natin,” ani Padilla.

Samantala, nagbahagi rin si Padilla tungkol sa mga pagbabago na naganap sa kanyang buhay dahil sa pandemyang COVID-19.

Pag-amin ni Padilla, marami siyang natutunan dahil sa naranasang lockdown.

“I think mas binigyan ko lang ng importansya 'yung mga bagay na mahalaga sa akin. Ayaw kong sinasayang 'yung mga panahon. Na-realize ko din na napakabilis din kunin ng mga bagay sa atin so let’s not take anything for granted. Mas dun ako. Basta nag-enjoy ako sa ginawa ko, at maayos 'yung ginagawa ko at alam kong inspirational siya, I’ll do it. Laging ganun. Walang kapalit. At saka 'yung mga ganitong project hindi mo puwedeng hindian. Kasi hindi man ma-gets ng maraming tao, pero siguro ma-ge-gets ng karapat-dapat. Mas ganun lang,” ani Padilla sa Push.com.