MAYNILA -- Muling binalikan ng mang-aawit at aktres na si Angeline Quinto na ngayon ay buntis sa unang pagkakataon, ang dating usap-usapan na kumikuwestiyon sa kanyang kasarian.

Nitong Biyernes, sa vlog ng batikang host na si Boy Abunda kung saan inamin ni Quinto na malapit na siya maging isang ina, inalala ng mang-aawit ang isa sa mga unang paratang na ibinato sa kanya matapos niyang magwagi sa "Star Power: Sharon's Search For The Next Female Pop Superstar" noong 2011.

Ang pagkapanalo ni Quinto sa nasabing kompetisyon ang naging simula ng kanyang karera sa mundo ng showbiz.

Nang matanong kung bakit hindi siya nagbibigay ng reaksiyon noon sa mga nagsasabing tomboy umano siya, tugon ni Quinto: "Ang lagi kong sinasabi talagang boyish ako simula noon. So baka nami-misinterpret ng iba 'yung pagiging ganoon ko. Kasi nanggaling ako sa buhay na wala naman akong pakiaalam, tapos biglang ganoon."

Ayon kay Quinto, batid niya ang nasabing isyu.



"Oo naman, Tito Boy. Naku naging jowa ko nga raw si KC Concepcion. 'Yun ang kauna-unahang lumabas na balita pagkapanalo ko. Mahiya naman ako kay Mama Sharon (Cuneta) kung jowain ko siya," ani Quinto.



Matapos mapag-usapan ang haka-haka tungkol sa kanyang kasarian ay inamin na ni Quinto na siya ay buntis.

Naging bukas si Quinto sa isyu nang matanong ang tungkol sa kanyang Instagram post noong Nobyembre 6, kung saan nakalagay ang mga salitang "New Life, Chapter One.”

“Kaya ko na-post iyon dahil kay Mama Bob,” pauna ni Quinto patungkol sa kanyang yumaong ina na si Sylvia Quinto.

“At pangalawa, kasi magiging nanay na rin ako,” dagdag ni Quinto na ibinahaging nakatakda siyang magsilang sa Abril 2022.

Sa ngayon maliban sa pagiging parte ng “ASAP Natin ‘To,” abala si Quinto sa kanyang concert para sa pagdiriwang ng kanyang ika-10 taon sa industriya.