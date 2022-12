MAYNILA -- Ikinatuwa ng mga tagahanga ni Sharon Cuneta ang naging sorpresa ng mang-aawit at aktres sa isang lolong piyanista habang tumutugtog ito sa isang mall.

Sa nagkalat na video online, makikita ang pagkabigla at tuwa ni Vidalito Infante o Lolo Bong nang makita si Cuneta na sinabayan ng pag-awit ang tinutugtog niyang piyesa na "Ikaw."

Kita rin ang naging pagpapasalamat ni Cuneta kay Infante dahil sa madalas na pagtugtog nito ng kanyang mga awitin.

Sa video na kuha naman ng mister mismo ni Cuneta na si Francis "Kiko" Pangilinan, makikita ang pag-awit pa ni "Megastar" ng awiting "Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko."

During the pandemic, Tito Bong went viral for playing the piano for almost 2 hours to raise money for his medicines



At the time, seniors like him weren’t allowed to go outside. So we sent him a little help for him to get by.



We’re so happy to see him playing again in person ❤️ pic.twitter.com/7NxMwuYUCi — Kiko Pangilinan (@kikopangilinan) December 11, 2022

"Sinamahan namin ang sweetheart ko para isorpresa si Tito Bong — a regular pianist sa Rockwell Power Plant Mall. Lagi kasi n’ya tinutugtog ang mga kanta ni Sharon tuwing Sunday," ani Pangilinan sa post niya sa Twitter.

Sa nauna pa niyang tweet, ibinahagi ni Pangilinan na si Infante ay nag-viral noong kasagsagan ng pandemya dahil sa halos dalawang oras nitong pagtugtog ng piano para makalikom ng pera na pambibili ng kanyang mga kailangang gamot.

"During the pandemic, Tito Bong went viral for playing the piano for almost 2 hours to raise money for his medicines. At the time, seniors like him weren’t allowed to go outside. So we sent him a little help for him to get by. We’re so happy to see him playing again in person," tweet ni Pangilinan.

Umani naman ng papuri at positibong reaksiyon ang video ni Cuneta kasama si Infante.

