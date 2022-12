Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Mabait at mapagmahal sa pamilya.

Ito ang ilan sa mga hindi makakalimutang katangian ni Jovit Baldivino ayon na rin sa kanyang malapit na kaibigan na si Marcelito Pomoy.

Matatandaang ikinagulat ng mga taga-showbiz ang biglaang pagpanaw ni Baldivino nito lamang Biyernes, Disyembre 9.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Lunes, naging bukas si Pomoy sa pagkuwento tungkol kay Baldivino, maging sa oras na magkasama sila nang na-ospital ito.

Paunang kuwento ni Pomoy, Nobyembre noong huli niyang makausap si Baldivino at sabihang ayusin na ang papeles nito para sa gagawin nilang US tour. Aniya, sa kanilang pagu-uusap ay hindi nito binanggit na nagkasakit ito at na-ospital na.

At sa huling pagkaka-ospital nito lamang Disyembre, personal na napuntahan ni Pomoy si Baldivino. Aniya sa Indonesia na niya nabatid ang pagpanaw ng kaibigan nang makatangggap siya ng tawag mula sa fiancé ni Baldivino.

"Bago ako umalis ay pumunta po ako sa ICU, kasi may nagbalita sa akin na nasa ICU nga raw po siya. So hindi po ako nag-atubili na pumunta agad before pumunta ako ng Indonesia. Nung pumasok ako sa emergency room, hinawakan ko ang kanyang kamay sabi ko, 'Pre, lumaban ka, hanggang kaya ay lumaban ka. May mga event pa tayo.' ... Mga 3:33 sa Indonesia biglang tumawag 'yung asawa niya. Hindi na ako nakaimik at umimik na lang po ako nang umiyak. Ang sakit na mawalan ng kaibigan na kagaya ni Jovit kasi sobrang lapit sa akin ng bata na 'yan," ani Pomoy.

Nang matanong kung ano ang mami-miss niya sa kaibigan, tugon ni Pomoy: "Ang hindi ko makakalimutan sa kanya ay napakabait niyang tao. Mapagmahal, maalalahainin sa pamilya, sobrang mapagmahal 'yung bata na 'yan para sa akin. Kasi marami ring natulungn ang bata na 'yan, maraming napasaya."



Para kay Pomoy, hindi lang kaibigan kung hindi kapatid na ang naging turing niya kay Baldivino.

"Kasi every time na magkasama kami sa event lagi kaming magkausap. Lagi kaming magkadamayan sa lahat ng mga problema kapag nasa event kami, kung ano ang dapat gawin namin. At saka best man ko po siya sa kasal naming mag-asawa," ani Pomoy.

Inalala din ni Pomoy ang lucky charm -- isang kuwintas -- na ibinigay sa kanya ni Baldivino.

"Actually lucky charm ko po 'yon kasi nung lumaban ako sa 'Pilipinas Got Talent' season 2, semi-final pa lang ay nandoon na po siya. Tapos ibinigay niya sa akin 'yung kuwintas, pinasuot niya sa akin. Ang hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin ay, 'suotin mo ito bro, basta hanggang sa dulo nandito ako para sumuporta sa iyo,'" ani Pomoy.

At para sa mga tagahangang nagmahal at sumuporta kay Balividino, nagpahatid si Pomoy ng kanyang pasasalamat.

"Sa lahat ng mga fans na sumusuporta sa aking kaibigan na si Jovit Baldivino, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay hanggang sa dulo ay tangkilikin po natin ang awiting Pinoy, OPM songs," ani Pomoy.

Matatandaang si Baldivino ang kampeon sa kauna-unahang talent reality show na "Pilipinas Got Talent."

Kinilala si Baldivino sa bersiyon niya ng mga awitin tulad ng "Too Much Love Will Kill You," "Pusong Bato" at "Ika'y Mahal Pa Rin."

