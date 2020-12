Iñigo Pascual's new single is official theme song of 'Four Sisters Before the Wedding'

MANILA -- Star Music has released the lyric video of Iñigo Pascual's latest single "Maligaya Ang Buhay," which is also the official theme song of Star Cinema's much-awaited film "Four Sisters Before the Wedding."

The lyric video of the feel-good song was uploaded on Star Music's YouTube page on Friday, December 11.

"Maligaya Ang Buhay" was composed by Dan Tañedo and Rox Santos, arranged and mixed by Theo Martel, and produced by Jonathan Manalo.

"Maligaya Ang Buhay."

Nung nagkatitigan

Tumigil ang mundo

Nabighani sa pangyayari

Ako'y napangiti

At ito'y nanatili

Biglang napaisip

Ikaw ang panaganip

Ano ba ang layunin ko sa buhay na ito?

Simula nakita ka nalaman ko na

Chorus:

Sumaya ang buhay kong ito simula nung tayo'y nagtagpo

Sasamahan kong iyong puso habang buhay ang pangako

Sa hirap at ginhawa maligaya ang buhay ko

Hihingiin ko na ang 'yong mga kamay

Mula sa iyong mga magulang

Ang alay ko

Tunay na pagmamahal

Aalagaan, 'di ka iiwanan

Ano ba ang layunin ko sa buhay na ito?

Simula nakita ka nalaman ko na

Chorus:

Sumaya ang buhay kong ito simula nung tayo'y nagtagpo

Sasamahan kong iyong puso habang buhay ang pangako

Sa hirap at ginhawa maligaya ang buhay ko

Bridge:

Sagot sa aking panalangin

Dumating ikaw aking pagIbig

Ikaw at ako

Pinagtagpo

Tinadhana tayo

"Four Sister Before the Wedding" is directed by Mae Cruz-Alviar and headlined by Alexa Ilacad as Bobbie, Gillian Vicencio as Alex, Charlie Dizon as Teddie, and Belle Mariano as Gabbie.

It will start streaming on Friday, December 11, on iWant TFC, KTX.ph, Sky Cable PPV, and Cignal PPV, with tickets priced at P150 each.

It will also be screened at select cinemas.

