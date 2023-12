Gerald Anderson makikipaglaro ng basketball sa mga OFW sa Dubai

Pagkaraan ng ilang taon, balik Dubai ang kapamilya artist na si Gerald Anderson. Kasama si Gerald sa selebrasyon ng Shukran Festival 2023 na ginanap sa Horizon International School, Al Wasl, Dubai nItong December 9, 2023.

“It’s good to be back. I love Dubai kasi maraming Pilipino, nakapag-show kami dito, nag basketball kami with MPBL, now another TFC event naman,” sabi ni Gerald.

Maglalaro ng basketball si Gerald kasama ang ilang mga piling manlalaro sa United Arab Emirates kaya nagpakondisyon muna siya bago bumiyahe.

“Nagpahinga muna ako sa basketball. Bago ako umalis, bago ako nag-flight, nag-shooting muna ako sa gym ko. It’s gonna be fun! I’m sure maraming manonood. "We’re gonna give them a good game. I-entertain natin mga Pilipino dito,” sabi niya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.