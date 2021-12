MAYNILA -- Walang taon nang kasal sina Melai Cantiveros at Jason Francisco.

Ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang espesyal na araw nitong nitong Huwebes, Disyembre 9.

Sa Instagram, ibinahagi ni Melai ang kanyang makulit na mensahe para sa mister.

"Thank you sa love and hate natin sa isa't isa. Ikaw ang aking best enemy forever, talagang 'pag ikaw ang kalaban ko nagkakaroon ako ng planning and tactics kung paano ako manalo sa laban, and it's so exciting," ani Cantiveros.

"Char lang, Papang. Love you, Papang. Happy Anniv sa atin, kahit buang buang tayo, strong pa rin tayo basta si Lord ang number 1 sa relasyon natin my lab ha," dagdag niya.

Matatandaang Oktubre 2009 nang unang magkasama sina Jason at Melai sa "Pinoy Big Brother: Double Up."

Sa loob ng Bahay ni Kuya nabuo ang pag-iibigan at tambalan ng dalawa na binansagan ng kanilang mga tagahanga na "Melason."

Ikinasal sila noong Disyembre 2013 at ngayon ay dalawa na ang anak nila.