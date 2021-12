Karen Bordador, masaya sa pagtanggap sa kanya ng netizens

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Matapos ma-evict sa "Pinoy Big Brorther: Kumunity" Season 10, aminado si Karen Bordador na masaya siya sa pagtanggap sa kanya sa outside world lalo na ng mga netizen.

Ito ang bagay na ibinahagi ni Bordador sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, Disyembre 10.

"I'm just having so much fun. Actually 'yung social media ko before na-delete lang within time. So, sayang po lahat ng mga follower ko. So right now I am starting again. And, nung paglabas ko ay wala lang, gusto ko lang mangulit," pauna ni Bordador.

"Then nagte-trend po 'yung mga pino-post ko na hugot. 'Yung positivity na mga advice that we can just learn from since we are in such a dark time. Thank you so much to all my followers. You guys rock! I really love all of you," dagdag ni Bordador.

Matapos makalabas sa Bahay ni Kuya, aktibo ngayon sa social media si Bordador. Mapapansin din ang pagdami ng mga tagasunod niya sa microblogging site na Twitter, patunay dito ay nang mag-trend ang hashtag #RelateKaren.

Evicted housemates, muling magkikita-kita



Samantala, ibinahagi ni Bordador na muli silang magkikita-kita mga kapwa niya housemate na na-evict na sa "PBB: Kumunity."

Pagkumpirma ni Bordador, mayroong ginawang group chat ang mga evicted housemate.

"Nung paglabas ko po, sabi nila invited ako sa GC (group chat). Hindi ko mahanap sa social media kasi nasa hidden request pala. When I finally got to open it, they are all placing like 'yung mga plan, like 'yung mga jokes. ... Actually everyone, lahat po ng mga evicted nandoon nagha-hang out," ani Bordador.

"Magkikita po kami I think tomorrow (December 11) actually...," dagdag ni Bordador.

Matatandaang nito lamang Linggo ay napalabas na ng bahay ni Kuya si Bordador at ang kapwa housemate na si TJ Valderrama.

