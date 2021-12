Mapanonood na ang pagsasama ng iconic Filipino rock band na Aegis at isa sa premier Pinoy bands na Sponge Cola, kabilang ang breakthrough artists na Pinoy hiphop artist at rapper na si CLR at spoken word poetry artist na si Martin Naling sa musical spectacle na Salubong: Paskong Pinoy Christmas Concert sa December 10 at 8:00 P.M. (Manila) at December 11 at 10:00 A.M. (Manila) via ktx.ph.

Ang immersive high-energy virtual concert na Salubong ay produced ng Praxis in partnership with iwantTFC, ktx.ph at TFC o The Filipino Channel sa direksiyon ni Paul Alexei Basinillo.

Ang superstar at breakthrough artists at direktor ng Salubong: The Christmas Concert na mapanonood na worldwide via ktx.ph sa Dec. 10 at 11, 2021

“We’re excited kasi as you know naman because of the pandemic, and wala tayong ngayong mga live event. It’s like our way para makareach out pa rin tayo sa consumers natin and we’re very thankful with TFC partnering with us, music marketing is a very important part of the economy…so we can really connect with our market,” sabi ni Intersections CEO Gladys Rondina Basinillo sa Salubong Global Media Con noong December 6, 2021.

Ang Salubong Global Media Con noong December 6, 2021

Nagpapasalamat naman ang legendary Pinoy rock band na Aegis sa mga kababayan dahil kahit 21 years na ang lumipas mula noong 2000 release, patok na patok pa rin sa mga Pinoy ang kanilang awiting Christmas Bonus.

“Masaya kasi hanggang ngayon, patok pa rin sa mga Pilipino…andiyan pa rin, hindi kami nakakalimutan…lalo na pag Christmas bonus,” kuwento ni Juliet Sunot, bokalista ng Aegis band.

Ibinahagi naman ni Yael Yuzon ng Sponge Cola ang bagong dapat abangan ng Pinoy music lovers na kanilang gagawin sa Salubong concert:

“We have a friend who’s gonna come in to play a different instrument, so parang may texture agad na kakaiba… parang may naa-add na warmth and lamig yung instrument na yun eh…ayokong i-spoil eh…pero yung clue, gawa siya sa kahoy…”

Nagbigay naman ng mensahe si CLR sa publiko na huwag susuko sa mga pangarap kahit kaliwa’t kanang rejection pa ang matanggap mula sa mga inaasahang kikilala sa iyong talento at kakayahan tulad ng kanyang pinagdaanan:

"Hindi ako sumuko…mas alam ko yung sarili ko…pursige lang ako ng pursige hanggang mapakinggan ako ng mga tao. Thankful din ako kasi napapakain ko na yung parents ko ng maayos…”

Para kay Martin Naling, walang pandemyang makapipigil sa sining ng spoken words…nagbahagi rin siya ng kanyang maiklling tula tungkol sa Pasko sa Salubong global media con.

“Naniniwala po ako na ang pinakamakapangyarihang paraan ng pakikipag communicate is through story…and sa spoken word naman po, I’m trying to tell the stories…hindi ko sinasabing ako yung voice of the voiceless…Merong boses, pero ako yung nagpapalakas ng boses…malaki at malawak ang future ng spoken words…kahit ikulong mo man kami sa kahon, which yung pandemic, eh malaya naman ang aming isip, hindi kami mapipigilan.”

Ang ABS-CBN ASAP Studio 10 na may state-of-the-art technology kung saan gaganapin ang Salubong: Paskong Pinoy Christmas Concert

Napakahalaga sa mga Pilipino ang pagsasama-sama para sa pagdiriwang ng Pasko kaya’t kahit may pandemya tuloy ang Paskong Pinoy sa virtual concert na Salubong bilang isang festive treat sa mga Pilipino sa iba’t ibang panig ng mundo dahil mapanonood ang nasabing concert worldwide! Bisitahin ang ktx.ph para sa detalye kung paano makabibili ng tickets.

“…we do wanna champion OPM, original Pilipino Music and that is why we have our breakout artists, our superstar artists to headline our Salubong concert…It’s really about family and you know, Filipinos really love music, and wherever you are in the world, if you’re Filipino, you’re going to enjoy this concert,” pahayag ni Chino Subido, Senior PR manager ng MG Philippines.