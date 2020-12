Vhong Navarro at misis, takot nga bang magkaanak?

MAYNILA -- Binigyang linaw ng aktor at host na si Vhong Navarro ang balitang takot siya at ang kanyang misis na si Tanya Bautista na magkaroon ng anak dahil sa pandemya.

"Hindi talaga natatakot, kumbaga ang pagkakasabi natatakot kasi sa age, actually sa age namin, sa age niya na para sa kanya ay masyado ng late raw 'yung ganung age na 'yon para gumawa pa kami," ani Navarro sa media launch ng pelikula niyang "Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim" nitong Martes.

"Tapos parang tinitingnan din namin, parang kapag ilang taon na kami eh baka hindi ba 'yung anak namin parang masyado pa ring bata. Parang naano niya sa mga anak ko, 'yung mga anak ko ngayon ay isang 24, isang 22... 'Yun lang naman 'yung takot namin, sa age namin," paliwanag ni Navarro.

Ayon sa "It's Showtime" host nagkataon lang na nabigyan ng ibang kulay ang usapin dahil sa pandemya.

"Siyempre naghalo-halo na eh. Hindi ba ang trabaho pala natin ngayon akala mo established na, maganda na 'yung trabaho mo, puwede pala mawala sa isang iglap, hindi ba? So hindi mo na masabi. Kaya ang hirap paano ka ulit magsisimula. Tapos parehas pa kaming nagtatrabaho sa ABS-CBN, hindi ba parang hindi natin hawak. Parang 'yun' yung mga naiisip namin during the pandemic," ani Navarro.

Nito lamang Nobyembre ay ipinagdiwang nina Navarro at kanyang misis ang kanilang unang taon bilang mag-asawa. Ikinasal ang dalawa noong nakaraang taon sa Kyoto, Japan.

Sa ngayon ay abala si Navarro sa pag-promote ng pinakabagong "Mang Kepweng."



Nito lamang Martes ay inilabas na ng Star Cinema ang opisyal na trailer ng “Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim,” na isa sa 10 kalahok sa MMFF.

Tampok din na mga bituin sa bagong "Mang Kepweng" sina Jaclyn Jose, Barbie Imperial, Ritz Azul, Joross Gamboa, Fumiya Sankai, Yamyam Gucong at Ryan Bang sa direksiyon ni Topel Lee.

Magsisimula mapanood online ang “Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim” at iba pang mga kalahok sa MMFF 2020 sa Araw ng Pasko sa pamamagitan ng Upstream.ph.

