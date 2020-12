Mga bida ng 'Four Sisters Before the Wedding', ibinahagi ang kanilang Christmas wish

MAYNILA -- Ibinahagi nina Gillian Vicencio, Charlie Dizon, Belle Mariano at Alexa Ilacad ang kanilang mga hiling ngayong darating na Pasko.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, iba-iba ang naging hiling ng apat na bida nang inaabangang pelikula ng Star Cinema na "Four Sisters Before the Wedding."



Para kina Charlie at Gillian, ang pagkawala ng pandemya at pagbalik sa normal ng lahat ang kanilang hiling.

"Sa totoo lang talaga, sana po ay matapos na ang pandemya, 'yung COVID-19 sana ay mawala na po. And sana, unti-unti na pong makabalik sa normal lahat and makabawi ang mga tao. Lalo na po 'yung directly affected ng pandemya and bagyo. So sana po ay mas magandang 2021 po ang ibigay sa atin," ani Charlie.

"Gusto ko rin po sana na maging okay na po lahat at sana po ay magabayan ng Diyos 'yung mga nasa kataas-taasan para maging okay na po itong bansa natin, kasi ang hirap na po. Para sa akin kung magtutulong-tulong tayong lahat ay magiging okay din po ang lahat," ani Gillian.

Ang magkasama-sama naman ng mga pamilya ang hiling ni Belle ngayong Pasko.

"Ako po Christmas wish ko is I hope everyone gets to spend their Christmas with their loved ones, 'yun talaga," ani Belle.

Para naman sa mga ligaw at inabandonang hayop ang hiling ni Ilacad.

"Ako naman po, na sana lahat ng stray animals or neglected animals ay magkaroon ng tahanan ngayong Pasko," ani Ilacad.



Sa "Magandang Buhay," muling ibinahagi ng apat ang saya sa inaabangang pagpapalabas ng prequel ng "Four Sisters and a Wedding" na inilabas noong 2013 na pinagbidahan naman nina Angel Locsin, Toni Gonzaga, Bea Alonzo at Shaina Magdayao.

Magsisimulang ipalabas ang "Four Sisters Before the Wedding" sa Disyembre 11 sa pamamagitan ng KTX, iWant TFC, IPTV, Cignal PPV, at Sky Cable PPV, sa halagang P150 bawat tiket.

Mapapanood na rin ang pelikula sa ilang mga sinehan.

