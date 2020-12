Angeline Quinto, bumuwelta sa basher

MAYNILA -- Bumuwelta si Angeline Quinto sa isang netizen na nagkomento tungkol sa kanyang itsura.

Sa kanyang Instagram nitong Miyerkoles, isang bagong retrato ang ibinahagi ni Quinto sa kanyang mga tagahanga.

Pinalagan naman ni Quinto ang isang netizen na nag-iwan ng komentong "nasobrahan yata pagawa."

Buwelta ni Quinto: "Kung ipagawa ko man buong katawan at pagkatao ko, hindi naman makakaapekto sa pamumuhay mo."

"Much better kung buhay mo na lang ang unahin at pagkaabalahan mo. Love you babe," dagdag niya.

Binuweltahn din ng kanyang mga tagahanga ng mang-aawit ang nasabing netizen.

Pero sa huli, nakiusap si Quinto rin sa kanyang mga fan na huwag punuin ang puso ng galit, isang bagay na itinuro sa kanya ng kinilalang ina na si Sylvia Quinto o Mama Bob na pumanaw nito lamang Nobyembre.

"Magagalit ang Mama Bob kung puro hate tayo. Hindi 'yan ang itinuro niya sa akin," ani Quinto.

Bukas naman si Quinto sa pagsasabing isa siyang "retokada." Sa kanyang nakaraang post sa Instagram, binalikan ni Quinto ang mga pinagawa niya sa kanyang katawan, tulad ng eyelid surgery, arm liposuction, belly liposuction, Thermage, breast reduction at Glutathione injection.

Giit din ng mang-aawit, bagama't pinlano ay hindi naman natuloy ang operasyon niya para mapaganda ang kanyang ilong.

Sa nauna pang post ni Quinto, sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit malaking isyu sa ibang tao ang pagpaparetoke ng mga artista.

Aniya, hindi niya kailanman ikinahiya kung anuman ang ipinaayos niya lalo't kailangan ito sa kanyang trabaho.

"Big deal sa ibang tao ang pagpaparetoke ng ibang artista, hindi naman ho namin itatago kung ano ang ipinaayos namin. Never ko ikinahiya kung ano ang mga pinagawa ko. At hanggang ngayon napakalaking issue sa iba. Parte ho ng trabaho 'yun at kung may pangbayad naman bakit hindi," ani Quinto.

"Ikaw naman ang magtatrabaho at gagawa ng paraan para makapagparetoke ka e. Hindi naman hihingin o nanakawin ang ipangbabayad. Kesa ho manggaling sa ibang tao 'yung ipangbayad, mas pangit ho," dagdag ng mang-aawit.

Related video:

Watch more in iWantTFC