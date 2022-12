Watch more News on iWantTFC

Maraming nagulat sa biglaang pagpanaw ng kauna-unahang "Pilipinas Got Talent" grand winner na si Jovit Baldivino, na nagsilbing inspirasyon sa maraming mga mang-aawit.

Pumanaw sa edad na 29 ang mang-aawit dahil sa aneurysm.

Kasama ang matalik na kaibigan na si Marcelito Pomoy sa mga umalala sa mang-aawit.

"From the day na tinakbo ka sa ICU, pinuntahan agad kita. Talked to the family if we can raise funds for you, if we can do concert for a cause for you, but it's too late now. Contacted all the generous and people with a big heart all over the world to help you, parekoy," aniya.

Dagdag niya: "Sobrang sakit mawalan ng isang kaibigan, ikaw 'yong taong unang sumuporta sa laban ko sa PGT. Pahinga ka na… No more pain, parekoy… Isa kang tunay na kaibigan… Hinding hindi kita malilimutan…"

Bumuhos din ang pakikiramay mula sa mga nasa Pinoy music at entertainment industry, gaya nina Ogie Alcasid, Kiray Celis, Matteo Guidicelli, at Zsa-Zsa Padilla.

Nakatakdang iburol ang mga labi ni Baldivino sa kanilang tahanan sa Marilag, Rosario, Batangas.

-- Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News