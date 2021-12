Mula sa ABS-CBN Entertainment

Sa ikalawang pagkakataon, may nakapag-uwi ng jackpot sa segment na “Madlang Pi-Poll” matapos mapulsuhan ng “It’s Showtime!” dancers ang lahat ng tanong patungo sa P150,000 nitong Miyerkoles.

Hindi napigilan nina Stephen, Neri, at Sanrio na maluha matapos sundan ang yapak ng G-Force sa mga nakapag-uwi ng pinakamalaking premyo sa nasabing segment na sinimulan ngayong taon.

Matagumpay na napulsuhan ng tatlo ang naging sagot ng madlang pipol sa tanong na: “Kailan ka huling napapikit sa sarap?”

Pinili nila ang “noong nakaihi matapos magpigil nang matagal” na siya ring may pinakamataas na boto mula sa home viewers upang tuluyang makuha ang premyo.

Nagbunyi naman maging ang mga noontime show hosts sa panalo ng tatlong dancers na hindi na nila madalas makasama dahil sa pandemya at pagpapasara sa ABS-CBN.

Ayon kay Stephen, hiniling niya sa kaniyang kapatid na pumanaw noong nakaraang taon na gabayan sila sa nasabing laro.

Naiyak din si Neri na nagpasalamat sa “Showtime” dahil sa oportunidad na makapaglaro sa segment lalo na ngayong hirap sila makahanap ng trabaho.

“First all of gusto ko magthank-you sa mga staff ng ‘It's Showtime’ at sa inyong lahat. Thank you kasi binigyan n'yo kami ng trabaho. Lahat kami walang work. Hindi ko ine-expect ito," saad ni Neri.

Noong kagabi pa lang nang tinext ako na maglalaro kami, nanlamig yung kamay ko. Bigla akong nagdasal sabi ko, 'Lord, ikaw na po ang bahala. Manalo, matalo, kayo na po ang bahala.' Alam ko tinakda Mo itong araw na ito."

Samantala, magkahalong saya at lungkot naman ang naramdaman ni Sanrio dahil nakabalik siya muli sa studio ngunit hindi tulad ng dati.

Dahil bigo naman makakuha ng puntos ang madlang pipol, nag-abono na sina Vice Ganda at Ogie Alcasid ng tig-P5,000 para sa mapipiling home viewers.