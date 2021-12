MAYNILA -- Isang bagong album ang nakatakdang ilabas ng bandang Parokya ni Edgar ngayong Biyernes, Disyembre 10, na may pamagat na "Borbolen."

Ang grupo ang nagpasikat sa mga awitin tulad ng "Harana," "Halaga," at "Buloy."

Sa social media nitong Miyerkoles ng gabi, ibinahagi ni Chito Miranda, bokalista ng grupo, na ilan sa mga awitin sa album ay isinulat niya may limang taon na ang nakaraan at ang ilan naman ay sinulat nila sa panahon ng pandemya.

"'Yung ibang kanta dito, sinimulan ko right after namin ilabas 'yung 'Pogi Years Old' five years ago. Yung iba, sinulat at ni-record namin during the pandemic and was recorded and mixed via email and Google Drive... Kumbaga pasahan lang ng files. 'Yung isang kanta, kasama dapat sa 'Bigotilyo' pero di pinayagan... pero ngayon, nilabas na rin namin," aniya.

"Sari-saring kanta, at iba't-ibang panahon nabuo... pero lahat bago," dagdag ni Miranda.

Sa pinakabagong post ng musikero sa Instagram, makikita na taong 2019 pa pinag-iisipan ni Miranda ang pamagat ng album na "Borbolen."

Sa post niya noon, humingi pa ng tulong si Miranda sa mga tagahanga kung ano ang puwedeng itawag sa pilyong magkakaibigan.

"Ano ba ang magandang term or puwedeng itawag sa isang grupo or magkakakaibigan or magkakatropa na medyo pilyo at trouble makers at palagi kang pinapahamak kahit hindi sadya pero mabait naman at mahal na mahal mo? Hindi kelangang Tagalog. Basta magandang term. Sutil? Uragon? May ginagawa kasi akong pero wals akong maisip na title eh," ani noon ni Miranda sa kanyang post.

Isang netizen ang tumugon sa panawagan ni Miranda at ibinahagi ang "borbolen," isa umanong salita ng mga Kapampangan.

Sa nasabi ring post ay ibinahagi ni Miranda ang retrato ng isang ulat noon kung saan mababasa ang kakulitan nilang magbabanda nang lagyan ng isa nilang miyembro ng ketchup ang upuan ng dati nilang manager.