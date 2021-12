Kinaaliwan ng mga netizen ang inilabas na video ng aktres na si Kaye Abad kung saan mapapanood ang ilang nakakatuwang bloopers nila nina John Lloyd Cruz at Mylene Dizon sa seryeng “Gimik” noong 1990s.

Sa kaniyang Instagram, ibinahagi ni Abad ang halos isang minuto na pinagsama-samang outtakes nila sa youth-oriented show ng ABS-CBN na tumagal mula 1996 hanggang 1999.

Sa unang bahagi ng video, makikita na sumagot ng telepono si Abad,na ginagampan ang karakter na si Kakai sa serye, ngunit tumutunog pa rin ito.

Pabirong humirit si Cruz kung bakit nari-ring pa rin ang telepono gayong sinagot na ni Abad ang tawag. Dito na natawa sina Cruz at Dizon na nakaupo sa dining table habang kumakain.

Makailang ulit ding ginawa ni Bojo Molina ang isang eksena kasama si Dizon habang bumababa sa hagdan dahil hindi nito mabigkas ng tama ang kaniyang linya.

Sa dulo, mas lalong ikinatuwa ng mga netizen ang malakas na sampal ni Abad sa kasamang aktor na halatang ininda ang ginawa ng aktres.

“Super throwback. 1997 or 98 ito. Sorry sa nasampal ko. Parang nasaktan sya ay sound serious and look serious all the time, but I can also be fun,” ani Abad sa caption.

Pinagbidahan nina Judy Ann Santos, Rico Yan, Patrick Garcia, G. Toengi, Diether Ocampo, Marvin Agustin, Jolina Magdangal, Dizon at Molina ang “Gimik.”

Lalo naman naging maugong ang tambalan nina Abad at Cruz sa telebisyon nang magkasama sa “Tabing-Ilog” mula 1999 hanggang 2003.

Nito lamang Huwebes, ipinagdiwang ni Abad ang ikalimang anibersaryo ng kaniyang kasal kay Paul Jake Castillo.



Related video:

Watch more on iWantTFC