Hindi nakaligtas sa maiinit na katanungan ang ilan sa mga celebrity housemate sa “Pinoy Big Brother” kung saan tinanong sila sa "backstabbing" at "playing safe" sa kompetisyon.

Binigyan ni Big Brother ng task ang komedyanteng si Brenda Mage na manguna sa pagtatanong sa mga kasamahan tungkol sa pagpapakatotoo nila sa loob ng bahay.

Bagamat nakakatuwa ang ilan sa mga tanong, humarap ang ilan sa mga kalahok sa mabibigat na tanong kagaya na lamang ng naitutulong sa task o sa mga gawaing bahay.

Para kay Benedix Ramos, mas pipiliin niya ang may ambag sa task dahil teamwork ang sukatan nito habang maayos naman umano ang hatian ng kanilang trabaho sa mga gawaing bagay.

“Kapag task ang usapan, you can create something out of yung sa sarili mong talent. Unlike kapag sa ambag mo sa bahay, alam natin na lahat tayo may kaniya-kaniyang role sa bahay pero hindi naman ibig sabihin nun wala tayong matutunan from other people,” ani Ramos.

Samantala, natanong naman sina KD Estrada, Anji Salvacion, at Shanaia Gomez kung ano sa tingin nila ang mga paksa kung pag-uusapan sila ng mga housemate.

Hirit ni Salvacion, maaaring tungkol sa pag-utot niya ang pag-usapan ng mga kasama dahil may amoy umano ito at malakas.

“Alam ko yung pagchichismisan nila sakin ay yung utot ko. Kasi palagi akong umuutot. Palagi kong naririnig si Anji ang lakas talaga ng utot, ang baho-baho,” natatawang saad ni Salvacion.

Malalim naman ang naging kasagutan ni Estrada na alam na pinag-uusapan ng mga kasamahan ang kaniyang unti-unting pakikipagkulitan sa kanila.

“How much I've started talking talaga. If we were talking about yung first ko, I'll bet they're thinking bakit ang tahimik nito. Right now, ang topic ngayon, how much KD has grown? How much KD has become more confident, more outgoing,” paliwanag nito.

Sa tapatang Eian Rances at Madam Inutz, nanalo si Rances sa pagpapaliwanag ng kaniyang posisyon tungkol sa mas kinaiisan niya sa pagitan ng backstabber at playing safe.

Parehas ang naging sagot ng dalawa ngunit mas naipaliwanag ni Rances ang kaniyang opinyon kung saan mas ayaw umano nito sa backstabber.

“Pareho siyang nakakainis pero mas matimbang pa rin yung backstabber kasi para sakin kung may problema ka sa isang mas maganda na sinasabi mo ito agad sa kaniya ng harapan. Yung pagiging backstabber kasi lumalaki yan e,” saad ni Rances.

“Pag may kausap kang iba, pag kinwento mo yung problema mo sa ibang tao, gugulo lang siya ng gugulo. So mas magnda kung ayusin nyo agad ito at pag-usapan ng maayos.”

Matapos ang mga pagsagot sa unang round, umabante sa finals sina Alyssa Valdez, Jordan Andrews, Ramos, Estrada, at Rances.

Sa huling katanungan, sinagot ng limang housemates kung ano mas gusto nila: maging totoo ngunit maaaring hindi manalo sa reality show o mag-play safe para magustuhan ng publiko.

Si Valdez ang nakapagbigay ng maayos na sagot para kay Brenda na sinabing mas pipiliing magpakatotoo dahil isa ito sa mga nasa isip niyang gawin bago pa man pumasok sa PBB.

“One of the reasons kung bakit ako nandito ay gusto ko talaga mas ma-explore and ma-discover ang sarili ko. So I think ang goal ko talaga dito ay mas makilala at magpakatotoo sa aking sarili at sa mga housemates,” pahayag ng volleyball star.

“Hindi ko man makuha ang titulo, katulad nga ng sinasabi ng ating Miss Grand International hindi siya kung ano meron sa ulo ko kundi kung ano mga learnings at pagtanggap sayo ng mga housemates.”

Napapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.