MAYNILA -- Ibinahagi ni Angela Ken ang saya na ang kanyang awiting "Ako Naman Muna" ay kinilala bilang isa sa best OPM songs at top tracks ng 2021 sa Spotify Philippines.

Umani ang awitin ni Ken ng higit 24.6 million streams at 3.4 million listeners.

Sa "Inside News" ng Star Magic, inamin ni Ken ang kasiyahan sa sunod-sunod na biyayang natatanggap.

"Unang-una sa lahat, siyempre napaka-blessed ko po na itong taon na ito, kahit napakarami po nating problema sa buong mundo, isa ako sa mga binigyan ng biyaya na makilala at maipakita ang talento na ibinigay sa akin ng Diyos," pauna ni Ken.

"Sobrang overwhelming po 'yung reaction ko at ng family ko. Sobrang saya, sobrang blessed namin na biniyayaan kami ng ganitong blessings. ... Nakakataba ng puso na marami ang naka-appreciate ng kanta lalo na ngayong pandemic," ani Ken nang malamang ilang milyon ang nag-stream ng kanyang awitin.

Naniniwala si Ken na tinatangkilik ng mga tagapakinig ang kanyang awitin dahil sa aral na ibinibigay nito.

"For me bihira or hindi ganoon katanyag ang mga kanta na nagpapakita ng self-worth kung saan mapapakita mo ang nararamdaman mo through music at hindi 'yon masyadong naisisiwalat sa madla or sa masa. Siguro 'yon po ang dahilan bakit nagustuhan ng mga tao ang 'Ako Naman Muna.' It's because of the genuine purpose of the song," aniya.

Ibinahagi rin ni Ken kung ano pa ang mga bagay na gusto niyang makamit bilang isang mang-aawit at kompositor.

"I would love to reach wider audiences, wider listeners with regards with my music kasi marami pa po akong gustong mapakita. Marami pa po akong istorya at realization na gustong ma-share sa maraming tao. Hindi lang sa kapwa Pinoy natin kung hindi sa taga-ibang bansa," ani Ken.

"I want to reach more hearts. The fame will follow, the supporters and fans will follow if you know kung saan ka passionate. My passion is, of course, music and sharing my songs to other people which relates to reality," dagdag ng mang-aawit.

Mapapanood si Ken sa "ASAP Natin 'To" bilang parte ng new breed of singers kasama sina Sam Cruz, KD Estrada, Anji Salvacion at Diego Gutierrez.

