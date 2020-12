'Panibagong yugto': Yamyam Gucong, nagdiwang ng kaarawan

MAYNILA -- Nagdiwang ng kaarawan ang "Pinoy Big Brother: Otso" big winner na si Yamyam Gucong nitong Disyembre 8.

Sa Instagram nitong Martes ng gabi, puno ng pasasalamat ang mensahe na ibinahagi ni Gucong sa Diyos, sa kanyang pamilya at sa mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya.



"Isang panibagong yugto nanaman ng aking buhay, maraming salamat sa pamilyang palaging nandiyan para suportahan ako sa lahat ng bagay. And most of all, nagpapasalamat ako to our Heavenly Father na siyang nagbibigay lakas sa bawat tao upang malagpasan ang kinakaharap na dagok sa buhay," ani Gucong.

"Sa lahat ng naniniwala sa 'kin at sa lahat ng nagmamahal na fan club ... or sa mga silent supporters ko maraming salamat sa inyong lahat dahil naging parte kayo sa bawat taon ko," dagdag ni Gucong.

Inanyayahan din ni Gucong ang lahat ng kanyang tagahanga at tagasunod na panoorin ang pelikulang "Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim" na pinagbibidahan ni Vhong Navarro.

Parte rin ng bagong "Mang Kepweng" si Fumiya Sankai, dati ring "PBB" housemate at itinuturing na "spiritual brother" ni Gucong.

Unang nagkatrabaho sina Navarro, Gucong at Sankai sa "Home Sweetie Home: Extra Sweet."

"Huwag kalimutan na magdala ng arenola kung manunuod kayo dahil maiihi kayo sa tawa," pabirong sinabi ni Gucong.



Binansagang “Iskulit Bai ng Bohol” si Yamyam na nagwagi sa “PBB: Otso” noong nakaraang taon.

