Melai at Jason, nagpalitan ng sumpaan sa kanilang ika-7 anibersaryo

MAYNILA -- Nagdiwang ng kanilang ika-7 anibersaryo bilang mag-asawa sina Melai Cantiveros at Jason Francisco sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Napuno ng saya at kilig ang pang-umagang programa ng ABS-CBN sa pagdiriwang ng espesyal na araw ng dalawang dating "Pinoy Big Brother" housemate na kilala sa bansag ng kanilang mga tagahanga bilang Melason.

Muling nagpalitan ng kanilang sumpaan sina Cantiveros at Francisco na binasbasan mismo via Zoom ng paring nagkasal sa kanila noong Disyembre 9, 2013 sa General Santos City.

Sa kanyang marriage vow, iginiit ni Cantiveros ang pagmamahal kay Francisco gamit ang ilang linya mula sa ilang mga sikat na awitin.

"Papang, always remember that I'm always here for you. Si Lord ang center ng buhay natin and I promise to cross the ocean for you and be your hero, your strength, anything you need. Lahat nalampasan natin at marami pa tayong malalampasan basta kapit lang tayo kay God at walang sukuan. 'Di ba? Now, look at you, now, look at me, how you like that? Papang, always kong ipagdarasal na for you and me we will not kill this love. ... At pananatilihin kong maging sweet sa 'yo like an ice cream, chillin' chillin' ice cream. Papang, for me you are always shining through the city with a little funk and soul and you will always be the one to light me up like a dynamite. I love you," ani Cantiveros.

Iniwasan naman ni Francisco ang magbigay ng pangako pero iginiit ang pagmamahal sa kanyang misis at sa kanilang pamilya.

"Simplehan ko na lang. Ayaw kong mangako kasi karamihan ng nangangako ay napapako. So iisipin ko na lang parati tayo na lang ang tao sa mundo, o 'di ba? Para iisipin ko hindi na tayo magkahiwalay. Laging nasa isip ko parents mo kasi sinabi ko nga na kung sasaktan kita eh 'di parang sinasaktan ko rin ang mga magulang mo. 'Yun lang at sana madagdagan ang ating chikitings. At saka 'yon, alam mo naman na mahal na mahal naman talaga kita. I love you and I love your parents and our babies and soon to our more babies," ani Francisco.

Pagkatapos nang palitan ng sumpaan at pagbabasbas, muling sinelyuhan ng Melason ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng isang halik.

Naging espesyal din ang pagdiriwang nang makatanggap ng video message mula kina Regine Velasquez at Ogie Alcasid ang dalawa.

Inawit pa nina Velasquez at Alcasid ang "Pangako" para kina Cantiveros at Francisco.



Ayon sa dalawa, idolo nila ang mag-asawang sina Velasquez at Alcasid.

Ikinasal noong Disyembre 2013 sina Cantiveros at Francisco matapos nilang magkakilala sa "Pinoy Big Brother" noong 2009.

Sa ngayon ay dalawa na ang anak nina Francisco at Cantiveros.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng mag-asawang sina Francisco at Cantiveros.

